"Les docs de la grande librairie" : Inédit consacré à Colette sur France 5 mercredi 29 mai 2024 (vidéo)

Mercredi 29 mai 2024 à 21:05, François Busnel vous proposera de découvrir sur France 5 un nouveau volet des "Docs de La Grande Liibrairie" qui sera consacré à Colette.

La collection "Les Docs de La Grande Librairie" créée par François Busnel consacre son 5ème épisode inédit à une grande dame des lettres françaises : Colette.

Colette. L’une des écrivaines préférées des Français, dont les œuvres sont devenues des classiques. Deux de ses livres sont d’ailleurs au programme du baccalauréat cette année. Autrice de Claudine à l’école, Chéri, Le Blé en herbe ou Gigi, on doit à Colette une soixantaine d'ouvrages, plus de deux mille articles de presse et une correspondance qui parcourt plus d'un demi-siècle. Mais Colette, dont le nom évoque d'emblée une certaine idée de la liberté, est aussi l’objet de malentendus : reine du paradoxe, insaisissable, féroce, excessive, Colette va où bon lui semble et surtout là où on ne l’attend pas.

Elle mène sa vie littéraire, artistique et amoureuse en s’affranchissant de tous les codes et de toutes les modes pour ne suivre qu’une seule ligne de conduite : la sienne. La vie de Colette, c’est celle d’une émancipation féminine. La liberté a guidé tous ses choix (littéraires, artistiques mais aussi amoureux : passant des bras de son mari, Willy, à ceux de Mathilde de Morny, elle s’autorisera même une scandaleuse histoire avec le fils de son deuxième mari…), qu’elle raconte dans une œuvre incandescente.

Jean Cocteau a bien résumé le parcours de Colette : « Vie de Colette, scandale sur scandale, puis tout bascule, elle passe au rang d’idole ! » Comment la petite Bourguignonne est-elle devenue la scandaleuse puis l’idole ?

C’est ce que raconte ce documentaire inédit raconté par François Busnel, avec la participation de :

Mona Ozouf , historienne et philosophe

Nicolas Mathieu, écrivain, prix Goncourt 2018

Lydie Salvayre, écrivaine, psychiatre, prix Goncourt 2014

Frédéric Maget, écrivain, président de l'association des Amis de Colette.

Emmanuelle Lambert, écrivaine, biographe

, écrivaine, biographe Régine Detambel, écrivaine, bibliothérapeute.

Et la voix de Florence Loiret Caille (Colette).