Les Carnets de Julie - À la table d'Auguste Renoir, samedi 1er juin 2024 sur France 3

Samedi 1er juin 2024 à 15:30, France 3 diffusera un numéro inédit des "Carnets de Julie" dans lequel Julie Andrieu vous emmènera à la table d'Auguste Renoir.

Depuis de nombreuses années, Julie sillonne la France au volant de sa petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions.

Pour cette émission inédite, Julie nous fait découvrir les traditions culinaires et artistiques à la table de Pierre-Auguste Renoir.

Nous voici aujourd’hui en terre provençale, de Picasso à Matisse, le gène artistique est très présent au bord de la Méditerranée. Mais celui qui a su le mieux s'acclimater à cette douceur de vivre reste, sans nul doute, Pierre-Auguste Renoir.

Si Renoir était plus souvent dans son atelier qu'autour de la table, il n'en reste pas moins un bon mangeur. Dans son domaine des Collettes, son Montmartre de Cagnes-sur-Mer, il se vante d'un jardin à la fois inspirant et nourricier. Grâce à ses oliviers pluri-centenaires qu'il peint inlassablement, il se délecte de pâtes d'olives et de pain frotté à l'ail. En plongeant dans ses souvenirs, nous découvrons la douceur de vivre et la table généreuse et familiale de Pierre-Auguste Renoir.

Déclinaisons de sardines, lapin à l'ail et aux olives et fougassette à la fleur d'oranger sont à l’honneur à la table de Pierre-Auguste Renoir, ce Limougeaud tombé amoureux des produits provençaux.