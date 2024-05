« Jean Monnet, l'aventurier de l'Europe » à voir sur France 5 dimanche 2 juin 2024 (vidéo)

À l'occasion des élections européennes, France 5 diffusera dimanche 2 juin 2024 à 21:05 « Jean Monnet, l'aventurier de l'Europe », un documentaire inédit réalisé par Christian Huleu, raconté par Jérôme Garcin.

« Quand les peuples sont menacés par un même danger, on ne traite pas séparément des intérêts qui concourent à leur destin. » Alors que l’avenir de l’Europe est au cœur des préoccupations de notre temps, cette phrase de Jean Monnet est plus que jamais d’une brûlante actualité… Il l’a écrite en 1940 alors qu’il venait de proposer aux gouvernements français et britannique une fusion totale des deux pays pour faire face à l’Allemagne nazie. Une idée inouïe… Ça n’était pas la première… Ça ne serait pas la dernière ! Jean Monnet disait : « Il y a deux sortes de gens. Ceux qui veulent être quelqu’un et ceux qui veulent faire quelque chose. J’ai choisi d’appartenir à la seconde catégorie. » Aujourd’hui, des dizaines de collèges et lycées portent son nom. Il est « le père de l’Europe ». Mais qui connaît vraiment Jean Monnet ? L’homme s’est effacé derrière son œuvre. Ce documentaire le remet au premier plan. Et non sans raison… Car même s’il a toujours préféré l’ombre à la lumière, Jean Monnet a été l’un des acteurs principaux de son temps.

La vie de Jean Monnet une succession d’incroyables aventures. Elle traverse le XXe siècle. Elle en accompagne les bouleversements, les progrès et les drames. Mais, surtout, elle les façonne. Par ses actes, par ses idées, Jean Monnet a bel et bien marqué notre histoire. Et pas seulement en donnant naissance à l’Europe… Construit autour d’une interview réalisée peu de temps avant sa mort et jamais diffusée dans son intégralité, ce documentaire montre comment s’est forgée en Jean Monnet cette conviction qu’en unissant les hommes, il pouvait changer le monde.

Un peu comme dans un roman d’apprentissage, nous suivons Jean Monnet pas à pas, nous voyons son caractère prendre forme, ses idées émerger : mauvais élève dans sa Charente natale, il devient apprenti à Londres, en 1904, à l’âge de 16 ans, puis vendeur de cognac au Canada pendant la ruée vers l'or… Lors de la Première Guerre mondiale, il est à Londres à nouveau, chargé des transports maritimes pour le ravitaillement des armées. Plus tard, il devient banquier à San Francisco, homme d'affaires à Shanghai, membre du gouvernement provisoire de la résistance à Alger. Dans la Russie de Staline, il épouse clandestinement une Italienne divorcée qui sera l’amour de sa vie… À Washington, auprès du gouvernement américain, il devient l’un des grands artisans de la victoire contre l’Allemagne. John Kennedy disait de lui : « Il est l'Homme d’État du monde. » D’autres raconteront qu’il était un agent de la CIA ! Grossière calomnie… En marchant sur les traces de Jean Monnet, nous allons croiser les personnages les plus extraordinaires : de Gaulle, Roosevelt, Churchill… Mais aussi Chiang Kaï-shek et son énigmatique épouse : Mayling. Petit à petit, de rencontres en expériences, nous voyons germer et croître en lui l’idée d’une Europe unie. Une idée qui prendra forme concrète en 1951 par la création de la CECA, Communauté européenne de charbon et de l’acier. Désormais, le projet de Monnet est sur les rails. Même si, en chemin, les obstacles seront nombreux, Monnet ne déviera plus de son objectif : la création des États-Unis d’Europe.

L’un des hommes d’action les plus étonnants du XXe siècle, Jean Monnet a tracé un chemin à travers l’histoire qui pourrait nous inspirer face aux périls qui nous guettent. Chaque siècle a ses conquêtes, chaque génération a sa cause. Celle de Jean Monnet fut cette idée d’une Europe qui, écrivait-il, « vise à remplacer les rivalités nationales par une union des peuples dans la liberté et la diversité, une révolution qui veut permettre un nouvel épanouissement de notre civilisation, et une nouvelle renaissance ».