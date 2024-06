« Les filles de Birkenau » sur France 5 dimanche 2 juin 2024 dans "La case du siècle"

Dimanche 2 juin 2024 à 22:40 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Les filles de Birkenau », un documentaire inédit réalisé par David Teboul.

Que reste-t-il 80 ans après avoir survécu à l’enfer d’Auschwitz ?

Cette parole qui a mis tant d’années à émerger, se délie-t-elle plus facilement auprès de celles qui en partagent le vécu ?

Encore faut-il trouver le temps et l'espace d'une rencontre.

David Teboul lance les invitations. Deux déjeuners réunissent pour la première fois quatre des toutes dernières survivantes françaises des camps de la mort. La table est dressée, et les « filles de Birkenau » se racontent comme jamais elles ne l'ont fait.

Judith Elkan, Ginette Kolinka, Esther Senot et Isabelle Choko trouvent les mots pour tout exprimer, et faire entendre une parole inédite. Qui n'exclut pas la légèreté, la violence, une parole partagée qui nous embarque dans leur histoire, et c'est aussi la nôtre, celle des filles, des dernières « filles de Birkenau ».