« Apocalypse » Les débarquements racontés par Mathieu Kassovitz mercredi 5 juin 2024 sur France 2 (vidéo)

À l’occasion du 80ème anniversaire du Débarquement, France 2 diffusera mercredi 5 juin 2024 à partir de 21:10 « Apocalypse - Les débarquements », un nouvel opus en deux épisodes de la collection « Apocalypse ».

Plus de 300 heures d’archives, dont certaines rares et inédites, ont été nécessaires pour réaliser ces deux épisodes entièrement colorisés, sonorisés et racontés par Mathieu Kassovitz.

À l’aube du 6 juin, des milliers de navires se lancent à l’assaut des côtes normandes pour le plus grand débarquement de l’Histoire. Deux mois plus tard, la première armée française débarque à son tour en Provence pour prendre en tenaille les Allemands en déroute.

Épisode 1 • Le Grand Défi

Printemps 1944 : Dans son QG du sud de l’Angleterre, le général Dwight Eisenhower supervise les préparatifs de la plus colossale opération amphibie de l’histoire. Misant sur les brèches du spectaculaire Mur de l’Atlantique érigé à la demande d’Hitler, les Alliés espèrent enfin parvenir à terrasser le Reich. L’assaut est préparé avec d’autant plus de minutie que l’échec de la première tentative de raid sur Dieppe en 1942 a été riche d’enseignements.

Outre un entraînement drastique, il est crucial de garder le secret de l’expédition : on déploie des trésors d’ingéniosité et des moyens colossaux pour tromper l’ennemi par des manœuvres de diversion. Des centaines de milliers de soldats américains, britanniques, canadiens et français sont acheminés en toute discrétion vers les ports de départ, pendant que sur le sol français la Résistance prépare le terrain.

Le 4 juin, alors que tout est prêt pour le D-Day, un contretemps impérieux oblige Eisenhower à couper court au lancement de l’opération : la météo est mauvaise, il faut reporter le débarquement…

Épisode 2 • Le Grand Assaut

6 juin 1944 : une accalmie providentielle a été repérée par l’équipe de météorologistes britanniques, le général Eisenhower donne enfin le départ de la plus grande opération de débarquement de tous les temps.

Sur les côtes de Normandie, les sentinelles allemandes voient s’approcher dans la stupéfaction l’armada alliée : leur chef Rommel, serein, est parti en congé. Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, les cinq plages de débarquement sont abordées au petit jour par les vagues d’assaut successives. Malgré l'effet de surprise et la puissance de feu mise en œuvre, la détermination de la riposte allemande inflige de lourdes pertes aux Alliés. C’est à Omaha Beach que les Américains paient le plus lourd tribut : 90 % des premiers débarqués perdent la vie en quelques minutes...

À l’issue d’une journée de tourmente, le premier objectif est atteint et le littoral est aux mains des Alliés. Il s’agit désormais de libérer le reste du pays : deux mois après le D-Day, la première armée française, épaulée par les Américains, débarque alors en Provence pour prendre en tenaille les Allemands en déroute et faire la jonction avec les troupes venant de Normandie.

Note d'intention des auteurs-réalisateurs Isabelle Clarke et Daniel Costelle

C’est la plus grande opération amphibie de l’histoire, la plus complexe mais aussi la plus audacieuse que nous partageons à travers ces deux épisodes consacrés aux débarquements. Les soldats ont fait preuve d’un courage extraordinaire pour ouvrir la voie à la libération de l’Europe de l’occupation nazie. Nous avons voulu rendre hommage à ces hommes, ces femmes, ces héros avec le plus d'intensité et d'émotions possible.

Depuis la naissance de la collection, nous cherchons à rendre le plus accessible au grand public l’Histoire qui façonne notre monde actuel. L’attention portée aux témoins de ces années sombres permet de tisser une trame narrative à partir de destins croisés, auxquels le spectateur peut aisément s’identifier. Anonymes ou célèbres, nous les accompagnons dans leur quotidien au cœur de ces déchaînements de violence sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Pour illustrer leurs témoignages, notre équipe de documentalistes expérimentées recueille pour chaque opus les images les plus pointues à travers le monde. Notre équipe d’historiens de référence est également indispensable à la mise à jour historiographique de nos documentaires. Car si nous œuvrons avec pédagogie, la vérité historique est primordiale.

Grâce à des archives inédites ou déclassifiées comme la répétition générale du Débarquement, nous allons faire découvrir comment ces débarquements ont été préparés jusqu’au jour J, notamment en faisant découvrir cet entraînement grandeur nature, à balles réelles, qui a malheureusement tourné au fiasco avec plus de 1 000 soldats alliés, anglais ou américains, morts lors de cet exercice.

La réalisation de ces nouveaux épisodes d’Apocalypse reste fidèle à celle des précédents opus. Ils sont entièrement composés d’archives en haute définition, restaurées par les dernières technologies, mises en couleurs en partie grâce à l’intelligence artificielle et sonorisées en 5.1.

Notre ambition est d’écrire une grande histoire mondiale pour dépasser les visions nationales et contribuer à la compréhension réciproque des peuples.