« Lucie en Australie » de Sydney à Magnetic Island sur France 5 mercredi 26 juin 2024

Lucie Carrasco vous donne rendez-vous sur France 5 mercredi 26 juin 2024 à 21:05 pour un nouveau périple déjanté en Australie, de Sydney à Magnetic Island.

Pourquoi l’Australie ? Alors que Lucie ne peut pas faire un mètre toute seule, comment imaginer qu’elle puisse s’envoler à 19 000 km de son salon. Une idée folle ? Absolument ! Déconseillé ? Sans doute ! Impossible ? JAMAIS !

Ce nouveau périple déjanté prouve encore une fois qu’impossible n’est pas Lucie !

Toujours accompagné de son fidèle compagnon Jérémy (animateur-blagueur de petite taille), Lucie (Lulu) embarque pour la plus grande aventure de sa vie avec un objectif clair : faire un câlin à un bébé koala ! (Oui, un bébé ! Elle a été très claire sur ce point !)

De Sydney à Magnetic Island, en passant par les plages géantes de Byron Bay, le bush sauvage, et la très hostile Daintree forest dans la région de Cairns, notre duo improbable va laisser son empreinte (de roues, et de pieds), là où bien peu de Français se sont aventurés.

Et cette expédition leur réserve de bien curieuses rencontres : des hippies septuagénaires fumeurs de weed, des kangourous sauvages, des surfeurs de l’extrême, un crocodile dundee mangeur de fourmis vertes, et même.... des sirènes, dans les eaux turquoise de l'océan Pacifique !

Entre découverte, rencontres, et surprises, ce périple inspirant et délirant bouscule les clichés et les préjugés avec humour, émotion et convictions.