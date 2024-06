"Le siècle des explorateurs" un tour d'horizon des grandes aventures du XXe siècle sur France 5 dimanche 9 juin 2024

Dimanche 9 juin 2024 à partir de 21:05, France 5 diffusera "Le siècle des explorateurs", un film en deux parties de Bertrand Delais raconté par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française.

Après Le siècle des icônes, le film revisite le XXe siècle sous le prisme des explorateurs. Pendant des siècles, l’homme n’a eu de cesse d’explorer la « terra incognita ». Au XXe siècle, grâce aux progrès technologiques et aux découvertes scientifiques, les dernières frontières sont tombées, du plus haut sommet du monde aux abysses des océans, de la conquête du ciel à l’immensité de l’espace.

Explorer des espaces inconnus avec la conquête spatiale, la découverte des pôles, les plongées dans les fonds marins ; maîtriser les éléments pour survoler la planète ou s’aventurer sur les plus dangereux volcans. Ce fut la grande aventure du XXe siècle !

Des femmes et des hommes ont porté ce désir d’aller vers un « monde fini », un monde dont l’être humain aurait recensé, compris, toute la diversité du monde, toute sa complexité.

De Robert Peary, découvreur du pôle Nord, à Alexandra David-Néel, première femme à être entrée à Lhassa au Tibet, de Charles Lindbergh à Antoine de Saint-Exupéry, d’Hélène Boucher à Claudie Haigneré en passant par les Jacques-Yves Cousteau, Haroun Tazieff ou Paul-Emile Victor.

Par leur maîtrise du récit, de l’image, ces icônes ont changé notre connaissance de la planète et des êtres qui la peuplent. Et initié une prise de conscience de la fragilité des écosystèmes de la planète.

Première partie • En route vers la Terra cognita

Dans le premier épisode, au début du XXe siècle, des figures emblématiques comme Hélène Boucher, Robert Peary et Amundsen se lancent dans des explorations audacieuses, des pôles aux espaces aériens, illustrant leur époque par des exploits qui seront radiodiffusés et filmés, témoignant de l'avancée technologique et de la soif de connaissance. Les explorations polaires, notamment la compétition intense pour atteindre le pôle Nord entre Cook et Peary, ainsi que la conquête du pôle Sud par Amundsen, sont des moments clés.

Le documentaire souligne également l'impact de l'aviation avec des pionniers comme Roland Garros et Louis Blériot, ouvrant des horizons nouveaux. L'avènement des dirigeables, la découverte du Machu Picchu par Hiram Bingham et la révélation de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter sont autant de moments qui ont marqué ce siècle d'explorations et de révolutions technologiques.

Deuxième partie • Sur terre et dans les cieux

Après la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux horizons s'ouvrent avec la conquête spatiale et l'exploration des fonds marins, propulsées par les avancées technologiques et la télévision. Le documentaire met en avant des figures comme Auguste Piccard, qui innove dans les voyages atmosphériques et sous-marins, et Haroun Tazieff, célèbre pour ses films sur les volcans. L'ère post-guerre voit aussi des exploits personnels comme celui d'Alain Bombard, qui traverse l'Atlantique pour prouver qu'on peut survivre avec peu, et d'Edmund Hillary et Tensing Norgay, les premiers à escalader l'Everest. Le film souligne également le rôle crucial de la télévision dans la popularisation de l'aventure, illustré par le succès mondial du documentaire sous-marin de Jacques-Yves Cousteau.

Les années 1960 marquent un tournant avec des exploits dans des domaines extrêmes, de la plongée dans la fosse Challenger à la première mise en orbite humaine par Youri Gagarine. Le documentaire illustre aussi l'évolution de l'exploration vers des défis plus écologiques et introspectifs, comme la traversée de la Manche par Bryan Allen en vélo volant et les efforts de Michel Siffre dans la chronobiologie. Vers la fin du siècle, les exploits deviennent plus diversifiés et incluent des figures féminines importantes comme Véronique Le Guen et Isabelle Autissier, symbolisant l'ouverture croissante des rôles d'aventurier à tous et à toutes.

Le documentaire se clôt sur une réflexion plus large dédiée à l'impact humain sur la planète et l'importance croissante de l'écologie dans l'aventure moderne.