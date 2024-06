"La folie du camping car" 6ème épisode diffusé sur C8 jeudi 20 juin 2024

Jeudi 20 juin 2024 à 21:20, C8 vous proposera de découvrir le 6ème et dernier épisode de la nouvelle saison de la série documentaire « La folie du camping car ».

C’est la nouvelle star de nos routes. Le compagnon de nos vacances : le camping-car.

Il est un symbole de liberté et de voyages itinérants, où l’on s’arrête au gré des paysages et des couchers de soleil. L’an dernier, il s’en est vendu plus de 100 000 et un million et demi de Français ont opté pour ces voyages mobiles à bord de ces maisons roulantes. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. C’est environ 60 000 euros pour un véhicule neuf.

Dans la famille des campings caristes, il y a les traditionnels, les fans de combis et de vans, et les amateurs de la démesure.

Découvrez les vacances les plus insolites en itinérance, qu’elles soient en van aménagé, en camping-car classique ou en véhicule insolite et comment certains d’entre-nous réalisent leur rêve de liberté…

Épisode 6

Chloé, Geoffroy et leurs 2 enfants : Côme et Roméo sont de nouveaux adeptes de ces vacances itinérantes. En seulement 2 ans, ils ont déjà parcouru plus de 17 000 km avec leur camping-car d'occasion. Pour ce voyage, la famille s’est lancé le défi de découvrir la chaîne des volcans d’Auvergne !

Le plaisir de traverser différentes régions pour atteindre une destination…c’est également ce que recherche Jérôme et Doris. Il y a 12 ans, le couple suisse a adopté Moby : ce poids lourds XXL de 15 tonnes qu’ils ont entièrement retapé pour en faire une habitation tout confort ! Cet été, ils ont décidé de visiter la Corse. Un voyage rempli d'aventures qui va leur donner quelques sueurs froides.

Parcourir le monde c’est également le rêve de Matthieu et Emma. Ces nouveaux camping-caristes se sont lancé un immense défi : celui de découvrir 28 pays en 18 mois avec leur petit bébé.

Passionnés par les années 70 et le vintage, Fabrice ce féru de mécanique a restauré un combi de 1963 pendant plus de 8 ans. Avec sa femme Elodie et sa fille Mila, Ils ont parcouru le monde depuis maintenant 15 ans, à bord de ce van. Une pièce de collection dans le monde des campings caristes !

En couple, en famille, avec des enfants en bas âge ou à presque 60 ans, ils sont tous fait le même choix : celui de voyager avec leur maison pour des vacances en toute liberté jusqu’au bout du monde !