« Avortement aux États-Unis : La grande fracture » document diffusé sur France 5 dimanche 23 juin 2024 (vidéo)

Dimanche 23 juin 2024 à 21:05, France 5 proposera dans "Le monde en face" une plongée inédite dans la société civile américaine qui s'organise face à l'abrogation du droit fédéral à l'avortement.

Le 24 juin 2022, aux États-Unis, les juges de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, ont fait tomber un symbole de la liberté des femmes : le droit à l’avortement acquis depuis 50 ans. Un séisme : une Américaine sur trois est concernée, quatorze États ont totalement banni l’IVG, même en cas de viol ou d’inceste, six l’ont fortement restreint.

À la frontière des États religieux de la Bible Belt dans le Midwest, ce documentaire inédit nous emmène dans une clinique refuge de l’Illinois, un État libéral où les femmes, interdites d’avortement chez elles, affluent en masse.

Au Texas, six femmes attaquent leur État en justice pour reformer la loi anti-avortement qui les a empêchées d’avoir recours à une IVG alors que leur fœtus était condamné et que leur grossesse devenait un danger pour elle.

Au Colorado, l'un des États les plus permissifs du pays, les activistes anti-avortement font le siège d’un planning familial.

A une heure de là, barricadé dans sa clinique abortive, le Dr Warren Hern témoigne des violences dont il a été victime à plusieurs reprises, et de la peur qui règne aujourd'hui chez les gynécologues.

Note d'intention de Cyril Denvers et Sophie Przychodny, réalisateurs

Ce documentaire propose une plongée inédite dans la société civile américaine qui résiste et s’organise dans l’urgence face à l’abrogation du droit fédéral à l’avortement décidée par la cour suprême américaine le 24 juin 2022. Les soignants, les bénévoles sont en première ligne. Médecins, dirigeants de cliniques, volent au secours des femmes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas mener à terme leur grossesse, à la frontière des États religieux où l’accès à l’avortement a disparu. Ils ont ouvert des cliniques comme en Illinois ou au Colorado, qui sont devenues des refuges pour les femmes qui n'ont d'autres choix que de conduire des dizaines d'heures pour atteindre les rives de l'Amérique libérale. Si elles ont les moyens de voyager. Pour les autres... ce sont des maternités forcées.

Loin de se victimiser d'autres femmes qui ont été interdites d'IVG alors que pourtant leurs grossesses étaient condamnées, attaquent leur État , le Texas, en justice. Où l'avortement est interdit dés la conception même en cas de viol même en cas d'inceste.

Des gynécologues engagés ont aussi le courage d'apporter leurs témoignages pour dire qu' ils sont empêchés de soin au regard des peines qui les menacent en cas d'avortement illégal, la prison à vie dans certains Etats. D'autres racontent les attaques constantes de la part des activistes ultra-religieux qui sont capables de passages à l'acte criminel pour les empêcher de pratiquer leur métier.

Toutes ces Américaines et Américains sont devenus les garants de la liberté et de la dignité de leurs concitoyennes. Ce sont leurs visages et leur engagement que ce film documentaire a pour intention de faire découvrir. Ils incarnent un sursaut, un rempart face aux idéologies radicales qui menacent la démocratie américaine. Et tout l'occident, dans un contexte où l'extrémisme a le vent en poupe.

Le débat

Après la diffusion de ce documentaire, Mélanie Taravant proposera un débat avec :

Mathilde Viot : Présidente de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles porteuse de la campagne “Ma Voix, Mon choix” pour défendre le droit à l’avortement en Europe.

Marie-Cécile Naves : Politiste, spécialiste des Etats-Unis.

Mathilde Saliou : Journaliste spécialisée dans le numérique, auteure de “Techno féminisme, comment le numérique aggrave les inégalités” aux éditions Grasset.

Ludivine Gilli : Directrice de l’Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès.