« Soleil, un business doré » enquête inédite diffusée sur France 5 mardi 25 juin 2024 (vidéo)

Mardi 25 juin 2024 à 21:05, France 5 diffusera « Soleil, un business doré », un documentaire inédit écrit et réalisé par Rebecca Boulanger.

Si le soleil est aussi essentiel à la planète qu’à ses habitants, c’est aussi devenu un énorme business pour les industriels de la protection solaire. Car depuis la fin des années 70 on sait à quel point le soleil peut être dangereux pour notre santé. Résultat, on estime que le chiffre d’affaires mondial du secteur dépasserait les 9 milliards d’euros.

Nouvelles formules, nouveaux packagings, nouvelles promesses… l’offre se veut de plus en plus attractive, et les rayons des vendeurs sont de plus en plus garnis. Alors, comment s’y retrouver dans cette jungle cosmétique et être sûr d’être bien protégés ? D’autant que comme vous allez le découvrir dans ce documentaire, l’indice de protection réel de ces produits n’est pas toujours le même que celui annoncé sur l’emballage. Et que dire de ces labels qui prétendent que notre protection solaire est également respectueuse de l’environnement… Des engagements qui sont d’autant importants à tenir face aux enjeux du dérèglement climatique et aux pics de chaleurs annoncés.

Alors quel est le prix à payer sur le plan médical, économique et environnemental, pour satisfaire notre quête insatiable de soleil ? Ce qui est sûr c’est que la responsabilité est grande pour tous les industriels de la protection solaire qui doivent désormais prendre soin de notre peau et de notre santé mais aussi de celle de la planète.

Enquête au cœur d’un business bien doré.