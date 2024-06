"La vie secrète des supermarchés" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur 6ter mercredi 26 juin 2024 (vidéo)

Mercredi 26 juin 2024 à 21:10, 6ter diffusera deux nouveaux épisodes de la 2ème saison de la série documentaire "La vie secrète des supermarchés".

Nous les croisons tous les jours ou presque sans forcément y prêter attention. Et pourtant, sans ces hôtesses de caisses, ces boulangers, poissonniers, bouchers, pâtissiers, nos supermarchés n’auraient pas d’âme. C’est à ces femmes et ces hommes, enfin remis à l’honneur depuis la crise sanitaire, que cette nouvelle série documentaire a décidé de s’intéresser.

De l’aube à la tombée de la nuit, tous s’activent dans les coulisses de nos hypermarchés pour qu’on ne manque de rien. Un monde à part qui, derrière ses vitrines et rayons bien rangés, cache son lot d’imprévus : de la rupture de stock en plein coup de feu aux demandes les plus extravagantes des clients. Un quotidien parsemé de succès et d’échecs, quand il s’agit de nous appâter à coup de promos et de paris sur de nouveaux produits, et d’émotions aussi : avec les joies et les peines partagées entre collègues. Sans compter le stress face à des consommateurs toujours plus exigeants et pressés, drôles, touchants, courageux, parfois râleurs..

Travailler dans un supermarché, c’est aussi appartenir à une grande famille, où chacun doit composer avec la personnalité de ses collègues. Il y a les clashs, les fous rires, les situations cocasses mais personne ne perd jamais de vue l’objectif commun du magasin : servir et satisfaire chaque jour des milliers de clients

Cette série documentaire propose de suivre au quotidien les aventures et mésaventures de ces travailleurs de l’ombre, que vous ne regarderez plus jamais comme avant.

21:10 Épisode 3

À Saint-Contest près de Caen, Lucas, le jeune directeur d’un hypermarché hard discount, peine à recruter de nouveaux salariés. Ces 6 derniers mois, il a vu 20 personnes démissionner. Il mise beaucoup sur son nouvel employé de 21 ans, Théo, mais dès son premier jour, le jeune homme se heurte à plusieurs difficultés. Théo, qui a signé pour un CDD d’un mois, va-t-il tenir le coup ?

Dans l’hyper XXL de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Anatole est responsable du drive qui emploie 24 préparateurs de commande. Lui aussi peine à recruter. Aujourd’hui, il accueille Maëva, une nouvelle employée. Bien qu’elle peine à suivre le rythme, sa motivation semble inébranlable. Mais Anatole ne va pas tarder à déchanter.

La ville de Brest, dans le Finistère, abrite l’un des plus anciens hypers de la région. Le magasin possède aujourd’hui plus de caisses automatiques que de caisses traditionnelles. Ce qui ne plaît pas du tout à une partie de sa clientèle. Laurent, le directeur, est décidé à remettre de l’humain dans son magasin. Et c’est sur Ana, caissière depuis 31 ans, qu’il va s’appuyer. Cette employée modèle va occuper le nouvel espace stratégique de l’hyper : la caisse papotage. Ici pas de stress, on paie ses courses en bavardant !

22:00 Épisode 4

À Saint-Contest, le magasin de hard discount dirigé par Lucas est victime de son succès. Dès la mi-journée, le rayon boulangerie est dévalisé. C’est Ardiane, le maillon fort du magasin, qui en est responsable. Chaque matin, cette employée infatigable doit cuire 60 baguettes et 50 viennoiseries en un temps record, et sans aucune formation. Mais ce n’est toujours pas assez rapide pour Lucas. C’est décidé, il va casser la tirelire pour former Ardiane. Le jeune patron se laisse même aller à une petite surprise pour fidéliser ses employés…

Laurent, directeur de l’hypermarché de Brest, mise beaucoup sur ses salariées stratégiques pour fidéliser sa clientèle. Comme Marion, responsable du rayon fromage depuis 9 ans. Avec l’inflation, les clients boudent son rayon pour le rayon antigaspi où les fromages sont bradés. L’employée bretonne espère reconquérir le public avec la promotion du Menez-Hom, son nouveau fromage local. Mais difficile de convaincre les clients, même avec une dégustation. Alors Marion tente une nouvelle stratégie qui pourrait bien changer la donne.

À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le plus grand hyper de la région, Wilfried peine à faire vivre son rayon poissonnerie. Ce papa solo propose un étal ultra frais et des tarifs négociés tous les matins. Malheureusement les prix en hausse de 20 % font fuir les clients. Wilfried n’a pas dit son dernier mot et lance une grande opération commerciale sur un produit phare : les crevettes. Mais au petit matin, aucune nouvelle de la livraison… Et le poissonnier n’est pas au bout de ses peines !