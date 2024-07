"Les 100 lieux qu'il faut voir - La Polynésie dans toute sa splendeur" dimanche 7 juillet 2024 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 10 juillet à 20:55, France 5 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la 9ème saison de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'il faut voir” en Polynésie.

Pour les amoureux des paysages grandioses, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche de produits authentiques, France 5 continue d'explorer le patrimoine français.

Cette collection propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir. Huit films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

La Polynésie dans toute sa splendeur

C’est pour un voyage à l’autre bout du monde, là où le bleu se décline de mille façons, que “Les 100 lieux qu’il faut voir” vous entraine cette semaine.

Une balade d’île en île à la rencontre de l’histoire du peuple Polynésien. Une déambulation entre lagons et atolls, guidée par des femmes qui vivent, connaissent et aiment plus que tout ces terres, où légendes et douceur de vivre se mélangent…

A Mooréa, se dresse Moua Pouta, la célèbre montagne percée et les légendes qui l’entourent. Raiatea quant à elle, abrite le cœur de l’histoire polynésienne au Maraé de Taputapu’atea…

Enfin à Rangiroa, l’atoll de toutes les merveilles la faune et la flore sont à la hauteur de ces îles paradisiaques…

A venir, les prochaines destinations inédites de la saison : La Provence, la Corse, la Dordogne, les Cévennes, le Chemin de Compostelle, le toit des Alpes, le pays Cathare...

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Parcs et jardins extraordinaires ».

La France compte de nombreux châteaux et monuments qui font toute sa renommée... Connus partout dans le monde, certains abritent derrière leurs murs, outre des trésors d’architecture, de véritables perles de nature...

C’est à la rencontre de ces lieux, tapis dans l’ombre de bâtisses exceptionnels que nous vous invitons...