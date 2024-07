« Les métamorphoses du Grand Palais » à découvrir sur France 5 dimanche 7 juillet 2024

À voir sur France 5 dimanche 7 juillet 2024 à 22:45, « Les métamorphoses du Grand Palais », un document écrit et réalisé par Stefan Cornic.

Le Grand Palais connaît actuellement la plus importante rénovation de son histoire. Depuis deux ans, le réalisateur Stefan Cornic suit avec sa caméra cet immense chantier. Il met en perspective les modifications et la multitude d’événements que ce bâtiment hors norme a connus depuis son inauguration en 1900.

Les nombreux volumes révélés par les démolitions, les espaces de circulation et jeux de transparence, le coulage de la nouvelle dalle de la nef, les carrières de Comblanchien en Bourgogne pour la taille de nouvelles marches, la restauration de sculptures en toiture, les tests JO et les essais lumière sous la verrière…

Le documentaire nous dévoile de multiples facettes du bâtiment en mettant en valeur les rapports d’échelle spectaculaires du Grand Palais. En étant aux côtés des ouvriers et compagnons ainsi que des équipes de l'agence Chatillon Architectes et du GrandPalaisRmn, le film dévoile les coulisses des travaux. C’est un récit choral qui vient s’inscrire dans l’histoire au long cours de ce bâtiment emblématique de Paris depuis plus de 120 ans.

En dialogue avec l’aventure du chantier, les archives montrent le Grand Palais, immense place couverte entourée d’un ensemble de bâtiments flexibles et adaptables. Ces mêmes bâtiments qui ont permis de présenter des expositions d’art (le Grand Palais est un bâtiment dédié à la gloire de l’art français pour l’Exposition universelle de 1900), mais qui ont su aussi s’adapter à la modernité et accueillir Salons de l’automobile, de l’aviation, de l’enfance, des arts ménagers, des fêtes… Ils ont également donné naissance au Palais de la Découverte et su répondre à des besoins plus surprenants, comme ceux de l’armée pendant les guerres mondiales.

La réouverture est prévue en trois temps : durant les JO de 2024 avec l’accueil des compétitions d’escrime et de taekwondo dans la Nef, à l'automne 2024 avec le retour des foires et des salons dans la Nef, puis en juin 2025 avec l'ouverture des grandes expositions.