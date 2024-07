"Nus et Culottés" Objectif mystère pour Nans et Mouts lundi 8 juillet 2024 sur France 5 (vidéo)

Lundi 8 juillet à 21.05, France 5 vous proposera de découvrir le second épisode inédit de la 12ème saison de "Nus et Culottés" avec Nans et Mouts : « Objectif mystère »

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ?

Objectif mystère

Nans et Mouts partent tout nus et sans argent depuis le village de Guillaume, dans l'arrière-pays niçois, avec le rêve d’aller déposer un trésor dans la Méditerranée.

Pour cela, nos deux voyageurs vont devoir cheminer jusqu’à la mer, trouver un trésor et apprendre la plongée en apnée pour atteindre un écrin de beauté sous-marine. Mais réaliser un tel projet sans argent ni équipement, est-ce vraiment possible ?

Grâce à la rencontre, à l’échange, au don et au troc, Nans et Mouts vont devoir user de persévérance et de confiance pour cheminer vers leur rêve et poser dans les fonds marins un mystérieux trésor…