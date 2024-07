"Ils construisent la maison de leurs rêves" : 1er épisode diffusé sur C8 jeudi 11 juillet 2024

Jeudi 11 juillet 2024 à 21:15, C8 vous proposera de découvrir le premier épisode de la série documentaire "Ils construisent la maison de leurs rêves" réalisée par Olivier Lupczynski, Nicolas Duhamel, Xavier Luizet et Ludovic Samain.

De plus en plus de Français se lancent dans ce défi un peu fou de construire eux-mêmes la maison de leurs rêves, sur-mesure et sans trop dépenser.

L’année dernière, 10.000 familles ont sauté le pas. Certaines maîtrisent l’exercice, d’autres n’ont aucune expérience.

Découvrez les auto-constructions les plus insolites, que ça soit une maison-container, une villa très contemporaine, un presbytère rénové ou un chalet design et comment certains d’entre nous fabriquent, à moindre coût, leur habitation idéale.

Trois couples de néo-entrepreneurs se lancent dans la construction de leur propre habitation :

A Montpellier, Gaël et Madelonne, architectes, ont économisé pendant 10 ans pour construire une superbe villa avec piscine.

À côté de Lyon, Xavier et Lisa souhaitent avoir une bâtisse XXL.

En Haute-Savoie, Céline et Alexis veulent bâtir la maison de leurs rêves.