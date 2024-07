« Teahupo'o, derrière la vague olympique » à voir sur France 3 jeudi 11 juillet 2024

À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, France 3 diffusera jeudi 11 juillet 2024 à 23:30 « Teahupo'o, derrière la vague olympique », un document réalisé par Charles-Antoine de Rouvre.

Teahupo'o est un village situé sur la presqu'île de Tahiti en Polynésie française. Encore peu développé, peuplé de pêcheurs et d'agriculteurs, Teahupo'o attire depuis plusieurs décennies touristes et surfeurs, car c'est ici que déferle l'une des vagues les plus spectaculaires du monde. Ce qui en fait l'un des spots les plus impressionnants qui fascinent les surfeurs qui frémissent à l'idée de l'affronter. Le site a été sélectionné pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ce documentaire inédit invite à découvrir l'histoire de Teahupo'o qui, derrière la vague olympique, abrite l'histoire d'un territoire unique et de ses habitants singuliers dont la vie est rythmée ces quatre dernières années par l'événement planétaire qui s'y déroulera dans quelques semaines.

À Tahiti, il existe aussi un bout du monde qui a pour nom Teahupo’o, un petit village tranquille, à l’extrémité d’une presqu’île que les habitants ont surnommé « la brousse », fenua aihere en tahitien.

Au pied de montagnes échevelées, de l’autre côté d’une vieille passerelle aux faux airs d’Eiffel qui franchit une rivière d’eau fraîche serpentant jusqu’au lagon, vivent seulement quelques familles : un petit millier d’habitants sur près de 50 km2.

Ici, pas de routes, peu d’infrastructures, une vie à l’ancienne ; le calme et la sérénité ne sont troublés que par le rugissement d’une vague spectaculaire qui vient se briser à quelques centaines de mètres du rivage sur la barrière de corail qui ferme le lagon. Une vague devenue mythique pour les surfeurs du monde entier, pour les sensations extrêmes qu’elle procure et le paysage puissant qu’elle offre depuis la mer.

En 2019, Teahupo’o est sélectionné pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un choix qui chamboule la petite communauté, déjà partagée entre sa fierté, la volonté de préserver son paradis et son mode de vie, et l’afflux toujours croissant du tourisme, devenu indispensable à son économie.

Comment ce village singulier, avec sa vague au secret longtemps bien gardé, pourra-il accueillir cet événement planétaire ? Comment ses habitants accepteront-ils les transformations nécessaires à l’accueil d’une manifestation de cette ampleur ? Comment affronter la surexposition que les Jeux Olympiques engendreront ? Cet événement planétaire détruira-t-il à jamais l’esprit particulier qui règne dans ces lieux ? Le défi est immense...