« Yellowstone - Nature extrême » 2ème partie diffusée sur ARTE samedi 13 juillet 2024 (vidéo)

Avec ses geysers et son volcan en demi-sommeil, le mythique parc naturel offre des contrastes fascinants. Ce second volet, diffusé samedi 13 juillet à 20:55 sur ARTE, met en vedette ses oiseaux et suit le cours de la rivière Yellowstone.

Après un long hiver, le printemps annonce la saison des amours pour la faune ailée du Yellowstone. Alors que le tétras mâle des armoises s’adonne à un étonnant rituel nuptial en exhibant son volumineux sac vocal, les grues femelles du Canada signifient en levant le bec qu'elles consentent à la reproduction. Merles bleus azurés, hirondelles à front blanc, pygargues … : les nidifications s’accomplissent alors à un rythme effréné dans les marécages, l’habitat principal des oiseaux au retour de leur migration hivernale. Mais une fois les oisillons arrivés, il faut les protéger des prédateurs et parcourir parfois des kilomètres pour collecter de la nourriture dans les hautes herbes ou les cours d’eau du parc. Parmi eux, la rivière Yellowstone, l'un des plus longs cours d'eau sans barrage du territoire américain (hors Alaska), reste une artère vitale pour les animaux, même dans la rudesse de l’hiver. Odyssée spectaculaire Parades amoureuses de plusieurs espèces d’oiseaux, collaboration de "nidification" entre hirondelles et bisons, métamorphose d’une mouche filmée au plus près… Cette seconde partie dévoile d’étonnants moments de vie. Grâce à des moyens techniques sophistiqués (drones, vues en accéléré…), elle nous entraîne aussi à la découverte de la rivière sauvage Yellowstone, pour traverser des paysages d'une sidérante beauté. Une odyssée spectaculaire au cœur d’un territoire mythique de l’Ouest américain.

