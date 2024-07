"Une maison, un artiste - Paul Gauguin, la buvette de la plage en Bretagne" dimanche 14 juillet 2024 sur France 5

Dimanche 14 juillet 2024 à 22:45, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la collection documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Paul Gauguin.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette serie documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revient à la source de leurs créations, et partage avec eux quelques moments de leur vie.

Paul Gauguin • La buvette de la plage en Bretagne

A la fin des années 1880, le peintre Paul Gauguin quitte Paris pour la Bretagne. C’est une rupture fondamentale dans sa nouvelle vie d’artiste. Sans le sou, vivre de son art dans la capitale est impossible. Abandonnant femme et enfants, en quête de l’être sauvage qu’il porte en lui, Gauguin espère trouver dans le Finistère une vie plus simple, plus authentique où il pourra librement exprimer son art.

Il prend le train en juillet 1886. Il est alors âgé de 38 ans. Et c’est au Pouldu, petite station balnéaire, qu’il s’installe en 1889 après plusieurs séjours à Pont-Aven.

Il prend pension au bord de la mer, devant la plage des Grands Sables, à « la Buvette de la Plage ».

« Je suis au bord de la mer dans une auberge de pêcheurs, près d’un village de 150 habitants ; je vis là comme un paysan sous le nom de Sauvage. Je travaille en ce moment en voyant des orages devant moi. Je suis juste au-dessus de la mer. Tout est superbe ».

Avec les témoignages de :