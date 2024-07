« Olympiques ! La France des Jeux » racontée par 27 champions sur France 2 mardi 16 juillet 2024 (vidéo)

Mardi 16 juillet 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de voir « Olympiques ! La France des Jeux », un documentaire inédit dans lequel 27 champions olympiques et paralympiques dessinent l'incroyable généalogie de l'olympisme français.

27 championnes et champions olympiques et paralympiques, âgés de 20 à 100 ans, nous racontent leur histoire. Héritiers de générations antérieures, ils dessinent l’incroyable généalogie de l’olympisme français.

« Olympiques ! La France des Jeux » revient sur plus d’un siècle de participation française aux JO, de leur création en 1896 aux exploits récents qui ont porté notre nation jusqu’au sommet. Une aventure humaine, riche en souvenirs, en morceaux de bravoure et en émotions épiques : le récit choral de la France qui gagne.

Ils ont gravi l’Olympe !

De Charles Coste, médaillé d’or en 1948, à Romain Cannone, médaillé d’or en 2021, en passant par Kiki Caron, médaille d’argent en 1964… Trois générations d’athlètes français sont rassemblées pour la première fois dans un film.

Marie-José Pérec, David Douillet, Laure Manaudou, Guy Drut, Laura Flessel, Brahim Asloum, en tout 27 championnes et champions, olympiques et paralympiques, racontent ensemble leurs trajectoires et, à travers eux, la fabuleuse histoire de l’olympisme français. Des destins en écho, une incroyable généalogie et une fresque centenaire, pour mieux comprendre en quoi notre pays nourrit une histoire très particulière avec les Jeux, sans équivalent dans le monde.

Ce film raconte les lignées des championnes et champions qui ont fait chavirer la France, les heures de doute avant le sursaut des victoires : un document riche en émotions, entre morceaux de bravoure, extraits des archives olympiques et grandes tranches d’histoire oubliées, puissantes et sensibles.

Avec la participation de :

Brahim Asloum, Félicia Ballanger, Alain Bernard, Romain Cannone, Christine « Kiki » Caron, Charles Coste, David Douillet, Guy Drut, Tony Estanguet, Laura Flessel, Jean Galfione, Céline Gerny, Sandrine Gruda, Béatrice Hess, Nikola Karabatic, Émilie Le Pennec, Laure Manaudou, Amélie Mauresmo, Kevin Mayer, Cédric Nankin, Sarah Ourahmoune, Marie-José Pérec, Thierry Rey, Melvyn Richardson, Mélina Robert-Michon, Charline Picon, Sasha Zhoya.

Un document de 95 minutes réalisé par Mickaël Gamrasni narré par Marion Cotillard.