À voir sur France 2 mardi 16 juillet 2024 à 22:50, « Kevin Mayer, sous haute tension », un portrait inédit écrit et réalisé par Benjamin Montel.

Recordman du monde du décathlon, Kevin Mayer est confronté au moment le plus important de sa carrière : décrocher le seul titre qui manque à son palmarès, la médaille d’or olympique.

Mais avant de réaliser ce rêve ultime, il fait face à des blessures et à des abandons successifs.

Au fil des mois, à travers des images exclusives, Kevin se dévoile et nous livre ses doutes et les défis qu'il a dû surmonter pour devenir l’homme et le champion qu'il est aujourd'hui.