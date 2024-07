"Les routes de l'impossible" en Mogolie, numéro inédit diffusé sur France 5 mercredi 17 juillet 2024 (vidéo)

Mercredi 17 juillet 2024 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la nouvelle saison de la collection documentaire "Les routes de l'impossible" dont la première destination sera la Mongolie.

À partir du mercredi 17 juillet, France 5 proposera 5 soirées documentaires inédites de la série "Les routes de l'impossible".

Cette saison, direction la Mongolie, les Balkans, l'Alaska, le Zanskar, la Thaïlande.

Cette série du bout du monde raconte les aventures incroyables d’hommes et de femmes qui se battent avec courage pour gagner leur vie. Des déserts glacés au sable chauffé à blanc par le soleil, en passant par des précipices sans fond, leur vie ne tient qu’à un fil mais tous bravent les obstacles avec la détermination de ceux qui n’ont pas le droit d’échouer.

Mongolie, les irréductibles des steppes

La morsure du froid est implacable. Par - 35 °C et sans un abri à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, les chauffeurs mongols doivent parer à toute épreuve. Bataar'aa, dont le 4 x 4 tombe en ruines, allume un feu sous le moteur pour éviter qu'il ne gèle. À défaut de route, il roule sur les rivières glacées pour aller approvisionner les travailleurs de la steppe.

Dans le désert de Gobi, les pistes s'étirent sur des centaines de kilomètres. Le « miracle » économique du pays repose au bout de celles-ci : c'est ici que gisent les plus grandes réserves de charbon au monde. Pour les conducteurs chargés du transport de « l'or noir », le voyage est interminable. Baktu lutte contre le froid et la poussière. Sa hantise est de tomber en panne au beau milieu du désert. Les autres redoutent de se perdre lorsqu'ils doivent quitter la route principale pour approvisionner les camps et les villages éloignés. Les vents violents chargés de sable recouvrent souvent les dernières traces.

Dans ce décor lunaire, les chameaux, eux, n'ont aucun mal à se repérer. Si les caravanes qui autrefois transportaient l'essentiel des marchandises ont quasiment disparu, l'animal permet toujours à des milliers d'éleveurs de vivre de sa laine. Dans la région, les courses à dos de chameaux sont toujours très populaires.