"Cauchemars au parc d'attraction" à revoir sur RMC Story jeudi 18 juillet 2024 (vidéo)

Jeudi 18 juillet 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série documentaire "Cauchemars au parc d'attraction" réalisés par Clara Losi.

Depuis plus de deux siècles, les parcs d’attractions et leurs manèges à sensations fortes attirent les foules. À chaque tour, ces monstres d’acier promettent des virées repoussant toujours plus loin les lois de la physique.

Mais il suffit d’une petite erreur, d’une simple faille, pour que la fête tourne au cauchemar.

À l’aide du témoignage d’experts et de victimes, ces deux épisodes explorent ces machines complexes imaginées par les plus grands ingénieurs mais hélas pas infaillibles. Est-ce que ces drames auraient pu être évités ?

Entre décryptages techniques et témoignages marquants, cette série documentaire fait le récit d’engrenages dramatiques.