"Au bout c'est la mer" en Laponie, mardi 23 juillet 2024 sur France 5 avec François Pécheux (vidéo)

En traîneau, en motoneige ou en brise-glace, François Pécheux va descendre les 400 kilomètres d'un fleuve facétieux et sauvage en Laponie ce mardi 23 juillet 2024 à 21:10 sur France 5 dans un inédit de la 7ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer".

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

Au bout c'est la mer : Laponie

Dans ce nouvel épisode, François Pécheux part en Laponie, descendre en plein hiver le fleuve Piteälven. Le Piteälven traverse d’ouest en est le nord de la Suède, pour finir sa course en mer Baltique.

En cette saison, si l’eau du fleuve est parfois visible à ciel ouvert, comme aux chutes de Storforsen, les plus grands rapides de Scandinavie, François doit le plus souvent employer les grands moyens pour tracer sa route sur les eaux glacées du fleuve… En traîneau, en motoneige ou en brise-glace, François va descendre les 400 kilomètres de ce fleuve facétieux et sauvage.

Le voyage de François débute sur le traîneau d’Anna et Brita, mère et fille du peuple Sami, éleveuses de rennes, pour se poursuivre à Arjeplog avec un brasseur de bière faite avec l’eau du fleuve.

François continue son périple avec une découverte de la pêche au filet sous la glace lors d’une partie de pêche mémorable qui finira par une autre tradition incontournable : une baignade expresse dans les eaux glacées du fleuve !

Plus en aval, le fleuve réserve un autre visage à François qui sera initié aux techniques de survie en eaux glacées par une équipe de sauveteurs du littoral, véritables sentinelles du fleuve, avant de monter à bord d’un mythique brise-glace pour fendre le fleuve et rallier enfin l’embouchure.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer" : La Tamise.