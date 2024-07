"J'irai dormir chez vous" en Californie sur RMC Story dimanche 28 juillet 2024 avec Antoine de Maximy

Dimanche 28 juillet 2024 à partir de 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou un numéro de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy en Californie.

Une chemise rouge, un sac à dos, trois caméras, et des destinations plus ou moins lointaines. Antoine de Maximy partage ses rencontres authentiques, et ses aventures uniques de globe-trotter.

Il tente de se faire inviter pour la nuit chez ses nouvelles connaissances.

"J'irai dormir chez vous" en Californie



Antoine commence son voyage à San Francisco. Il découvre avec surprise des gens complètement nus dans le quartier de Castro. Puis il croise plusieurs membres de la communauté des "Soeurs de la perpétuelle indulgence". Leur tenue vestimentaire et leur maquillage sont étonnants. Elles militent contre l'homophobie, le sida et la culpabilité.

Antoine se procure un "Trike", une splendide Harley Davidson à trois roues et file vers le nord. Sur la route, une sculpture attire son attention. Il remonte ensuite jusqu'à la ville d'Eureka. Malgré le mois de juin, ici c'est l'hiver à cause des courants glacés qui descendent d'Alaska. Il passe un moment avec un groupe de sans-abris en lutte pour une hypothétique révolution et apprend qu'en Californie, on peut légalement consommer de la marijuana à des fins thérapeutiques.

Plus au sud, à la recherche des vignerons californiens, il fait la connaissance de Kurt et de ses amis qui l'invitent spontanément chez eux et le gardent pour la nuit. Le voyageur termine son road-trip à San Francisco pour à la célèbre Gay Pride. Une grande fête déjantée dans un pays où on ne peut paradoxalement pas boire de bière dans la rue.