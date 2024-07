Le documentaire « Prier pour l'Apocalypse » de Tonje Hessen Schei diffusé sur ARTE mardi 30 juillet 2024

Qui sont les évangéliques, ces extrémistes religieux qui ont infiltré les hautes sphères des États-Unis ? Une enquête sur un mouvement tentaculaire dont la vision apocalyptique du monde nourrit jusqu’au conflit israélo-palestinien à voir sur ARTE mardi 30 juillet 2024 à 23:35.

L'Apocalypse est proche : quand le Christ reviendra sur terre, les fidèles gagneront le paradis tandis que les pécheurs seront voués aux tourments éternels. C'est cette lecture littérale des Écritures que prêchent les évangéliques américains à leurs disciples. Pour cela, une condition doit être remplie, inscrite dans une prophétie de l’Ancien Testament : le peuple juif doit être maître de Jérusalem et de l’entièreté de la Palestine.

Guidés par des croyances d’un autre temps, ces tenants du "sionisme chrétien" ont infiltré l'administration Trump : influençant la diplomatie américaine pour qu'elle soutienne la politique du Likoud en Israël, ils ont appuyé le déménagement de l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem et le financement d’organisations comme la Cité de David, projet archéologique qui réécrit selon la Bible l’histoire de la ville sainte… et nourrit d’autant les tensions dans la région.

Puissant lobby

"Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que n'arrive le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable." Non contents de répéter ce verset biblique et sa funeste prophétie, les évangéliques américains se réjouissent ouvertement de l'arrivée prochaine de l'Armageddon. Dans le désert texan, sous la bannière de l'église Mission M 25, des motards se rêvent ainsi chevaliers de Dieu, troquant l'épée contre une arme à feu…

Avec « Prier pour l'Apocalypse », Tonje Hessen Schei décrit les inquiétantes ramifications de ce mouvement religieux et éclaire les influences multiples qui en font l'un des lobbies les plus puissants des États-Unis. Depuis San Antonio, où l'organisation Christians United for Israel et ses deux millions de membres se réunissent dans la mégacathédrale de Cornerstone Church autour du prédicateur John Hagee – pasteur, homme d'affaires et figure de la chaîne ultraconservatrice Trinity Broadcasting Network –, son enquête dévoile à quel point cette idéologie apocalyptique guerrière a su infiltrer toutes les strates de la société américaine, et orienter jusqu’à sa politique étrangère.

Des bancs républicains du Sénat jusqu'à l'armée américaine, où les aumôniers recrutent nombre de jeunes fidèles, elle dévoile les stratégies d’entrisme de ce fondamentalisme proche des courants politiques d'extrême droite, dont la vision théocratique du monde ne fait guère de doute.