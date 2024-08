"Une maison, un artiste" : Edouard Glissant, la maison du Diamant sur France 5 dimanche 4 août 2024

Dimanche 4 août 2024 à 22:30, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Edouard Glissant.

Edouard Glissant • La maison du Diamant



Lauréat du Prix Renaudot, à tout juste 30 ans, en 1958, pour son premier roman La Lézarde, l’écrivain antillais Edouard Glissant a été l’une des figures importantes de la scène intellectuelle française contemporaine. Tout au long des quarante ouvrages qu’il a publiés, le poète, romancier et philosophe tisse le fil de son intuition, celle du formidable métissage qui est en train de saisir le monde. Il développera les concepts de « créolisation ».

« Je peux changer en échangeant avec l’autre sans me perdre ni me dénaturer ».

Après des années passées entre New York où il enseigne la littérature francophone et Paris où il mène divers projets culturels, l’opportunité unique d’acheter une maison à l’écart du petit bourg du Diamant en Martinique se présente. Une maison qui surplombe la mer, une maison ouverte sur le monde.

Ce qui lui plait ici, c’est l’immense terrasse qui prolonge la maison et qui lui donne l’impression d’être sur le pont d’un bateau. Il aime s’installer là pour écrire quand tout le monde est endormi, avec pour seule compagnie le son puissant de la mer et celui des hylobes, ces petites grenouilles qui chantent dès la tombée du jour sous les tropiques. Il écrit la nuit car elle lui rappelle les veillées tropicales de son enfance et puis dans le noir son imagination peut le transporter partout dans le monde, dit-il. Cette maison du Diamant, c’est le point de départ de sa pensée, c’est le lieu d’où il interpelle le monde !

