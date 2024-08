"Échappées Belles" : Bretagne, une énergie nouvelle, samedi 10 août 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 10 août 2024 à 20:50, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pittorin nous emmène en Bretagne.

Elue région verte de France, la Bretagne est devenue écoresponsable. Avec ses espaces protégés, son patrimoine, ses 1000 kilomètres de pistes cyclables et ses démarches « vertes », elle attire de plus en plus les voyageurs en quête d’air pur. Car partir en Bretagne c’est se retrouver nez à nez avec une nature brute. Des paysages qui magnétisent et qui incitent le voyageur à ralentir et à lever le pied.

Outre sa nature incomparable, la Bretagne c’est avant tout des habitants qui innovent et qui s’engagent à préserver leur terre.

Comment la Bretagne s’est-elle imposée comme un laboratoire d’idées et de projets pour la préservation de l’environnement et les énergies vertes ? Il est temps de se familiariser avec un nouveau concept : Les « Low tech » !

Jérome Pitorin retrouve Etienne, un agriculteur, au sommet du phare de Kermorvan, qui a fait l’objet d’une rénovation.

Les reportages diffusés :

Houat et Hoëdic : îles soeurs

Les îles de Houat et Hoedic (presqu'île de Quiberon) offrent un dépaysement assuré le temps d’une journée ou d’un week-end dans le Morbihan. D’année en année, le nombre de bateaux de pêche recule et le tourisme prend le relais.

Concarneau ville de demain

Sous ses allures de cité tranquille pour touristes. Concarneau est un creuset d’initiatives éco-responsable. Une ville du futur ? Cette effervescence Concarnoise autour des « low tech » est née autour de Roland Jourdain, un des grands noms de la course au large. Voici 10 ans, il a créé le « low tech lab » un incubateur d’entreprises novatrices.

Les colos des petits bretons des terres et des mers

Passer ses vacances en Centre-Bretagne à l’éco-lieu « Au bois du Barde » c’est le programme de l’été pour quelques dizaines d’enfants. Tout au long de la semaine, les activités entre copains et animateurs tournent autour de plusieurs thèmes : la nature, les animaux de la ferme, les randonnées avec des ânes, le bricolage…! De leur côté, les Scout marins possèdent également leur branche marine. Les « mousses » des Scouts marins du groupe Estienne d’Orves de Vannes partent à l’aventure pendant 1 semaine de navigation dans le golfe du Morbihan.

Sarrasin, l’or noir de Bretagne

Bien qu’il soit plus communément appelé « blé noir » le sarrasin n’est pas une céréale mais fait partie de la famille de la rhubarbe. Cette plante est cultivée en Bretagne depuis le XIIIe siècle lorsqu’il fut rapporté des croisades. Le nom de Sarrasin viendrait de cette histoire qui marque surtout le début de la fameuse galette bretonne !

Le canal de Nantes à Brest : Un trésor endormi

Cette voie navigable utilise de larges portions de 8 rivières bretonnes de l’Erdre à l’Aulne en passant par la Vilaine, l’Oust et le Blavet. Le Canal de Nantes à Brest c’est : 237 écluses sur 364 km de l’écluse de St Félix (Nantes) à l’écluse de Guily-Glaz (Port-Launay).

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Echappés belles" Jamaïque, généreuse par nature.