« Le cosmos et les origines de la vie » à revoir sur ARTE samedi 10 août 2024 (vidéo)

Du rôle des trous noirs et des météorites dans l’apparition de la vie sur notre planète à la quête d’une présence extraterrestre, ce savant voyage à travers le cosmos passe en revue les théories les plus novatrices avancées par la recherche.

ARTE vous propose de voir ou de revoir cette série documentaire en trois parties, réalisé par John Alfons Kantara, samedi 10 août 2024 à partir de 20:50.

Partie 1 Les exoplanètes

Si notre galaxie compte plusieurs dizaines de milliards de planètes semblables à la Terre, la plupart ne se prêtent pas à l’apparition de la vie.

En 1995, la découverte de la première exoplanète – une planète située en dehors de notre Système solaire – ouvre considérablement le champ de la recherche scientifique. Aujourd’hui, quelque 4 500 exoplanètes sont recensées, tandis que des appareils de plus en plus sophistiqués permettent d’en étudier les caractéristiques. Réunissent-elles les conditions nécessaires au développement de la vie ? Si la vie extraterrestre existe, est-elle semblable à celle que nous connaissons ? De nombreux chercheurs sont désormais persuadés que la vie est présente ailleurs dans le cosmos et se préparent à découvrir une autre planète habitée.

De la Suisse aux États-Unis en passant par l’Allemagne, la planétologue Sara Seager et les astronomes Francesco Pepe, Laura Kreidberg et Didier Queloz s’emploient chaque jour à mieux comprendre notre place dans l’Univers.

Partie 2 L'apport des trous noirs

Loin de leur image de monstres gravitationnels qui dévorent la matière, les trous noirs auraient significativement contribué à la création de la vie, il y a plus de 10 milliards d’années. Ils semblent en effet jouer un rôle fondamental dans le développement des galaxies, dont ils occupent le centre.

Aux Pays-Bas, l’astrophysicien germano-néerlandais Heino Falcke a trouvé le moyen de capturer l’image d’un trou noir, en mettant en réseau plusieurs télescopes à travers le monde afin d’en démultiplier la puissance – une opération d’envergure débutée en avril 2017, dont le résultat sera visible deux ans plus tard. Ce tournant dans l’histoire de l’astrophysique, qui valide la théorie de la relativité d’Einstein, a fait la une de tous les médias. Pour sa consœur roumaine Aurora Simionescu, également chercheuse aux Pays-Bas, les éléments biochimiques nécessaires à la vie sont présents en différents endroits de l’espace, ce qui sous-tend l’existence d’une force cosmique capable de les distribuer.

Cet épisode plonge dans l’énigme des trous noirs et détaille leur rôle, désormais mieux connu, dans l’origine de la vie terrestre.

Partie 3 L’apport des météorites

Les météorites ont-elles œuvré à l’apparition de la vie sur Terre ? Si cette audacieuse théorie demeure une hypothèse, elle est considérée comme plausible par la recherche. Aujourd’hui, nous sommes quelque 30 millions d’espèces à cohabiter sur notre "planète bleue", et les ingrédients chimiques nécessaires à cette biodiversité sont aussi anciens que le Système solaire lui-même, soit 4,567 milliards d’années. Mais si la Terre était au départ un environnement hostile couvert de magma incandescent, comment est-elle devenue la planète que nous connaissons ?

À Nice, l’astronome italien Alessandro Morbidelli s’intéresse à l’origine et au développement du Système solaire afin d’en expliquer la formation. De son côté, le biochimiste allemand Thomas Carell cherche à prouver en laboratoire que la vie aurait été créée plutôt à la surface de la planète que dans les profondeurs des océans...

État des lieux

Sous la forme d’un vertigineux voyage en trois étapes à travers le cosmos, cette série documentaire aux images impressionnantes dresse un état des lieux de la recherche et présente les principales interrogations sur lesquelles les scientifiques travaillent aujourd’hui pour décrypter le mystère des origines de la vie.