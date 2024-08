"Les 100 lieux qu'il faut voir" : Le chemin de Chartres au Mont-Saint-Michel sur France 5 dimanche 11 août 2024

Dimanche 11 août 2024 à 20:35, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit de la 11ème saison de la collection "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous emmènera de Chartres au Mont-Saint-Michel.

Pour les amoureux des paysages grandioses, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche de produits authentiques, France 5 explore le patrimoine français.

La onzième saison de cette collection propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir. Huit films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

Le chemin de Chartres au Mont-Saint-Michel

Cet épisode part à la découverte d’un itinéraire historique. Un pèlerinage au bout duquel se dresse la plus belle récompense, un des monuments les plus magiques au monde, le Mont-Saint-Michel.

Depuis plusieurs siècles, les marcheurs surnommés les Miquelots, ont tissé tout un réseau de chemins pour rejoindre le célèbre rocher. C’est sur celui emprunté autrefois par les Rois de France, venant des châteaux de la Loire, que nous alllez voyager. Un tracé qui relie deux sanctuaires et chefs d’œuvre de l’architecture médiévale : Chartres et sa cathédrale et pas moins que Le Mont Saint-Michel et son abbaye...

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles" : Les secrets des îles de Méditerranée".