“Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Les secrets des îles de Méditerranée », dimanche 2 janvier sur France 5 (vidéo)

Dimanche 2 janvier à 20:55, France 5 diffusera un inédit de la collection “Les 100 lieux qu'ils faut voir” : « Les secrets des îles de Méditerranée » suivi d'un numéro en rediffusion.

Pour les amoureux des paysages grandioses, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche des produits authentiques, France 5 explore le patrimoine français et propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir.

20:55 Les secrets des îles de Méditerranée (Inédit)

Ce nouvel épisode de la série documentaire “Les 100 lieux qu'il faut” voir nous transporte en mer Méditerranée à la découverte d'archipels qui bordent nos côtes françaises.

Des îles de Lérins au large de Cannes jusqu'aux îles d'Hyères, en passant par les archipels marseillais du Frioul et de Riou, ce périple nous révèle un passé patrimonial insulaire méconnu et une extraordinaire diversité de paysages.

D'île en île, le documentaire part à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés par leur territoire. Qu'ils soient navigateurs, artisans, gardes forestiers, conservateurs, moines ou ornithologues, ils ont tous à cœur d'être les gardiens d'un patrimoine maritime exceptionnel.

21:45 La Creuse, d'Aubusson à la vallée des peintres (Rediffusion)

Loin des destinations touristiques surchargées, la Creuse bénéficie de deux atouts majeurs : le calme et l’espace.

Cette terre verdoyante où vivent seulement 120 000 personnes offre de magnifiques paysages bucoliques et de vastes pâturages qui semblent défier l’horizon.

La région a toujours été un refuge pour les artisans et les artistes. La romancière George Sand a puisé ses premières inspirations à l’ombre du château de Boussac, bâti sur son éperon rocheux. Les peintres impressionnistes ont posé leur chevalet sur le magnifique site de Crozant, désormais renommé « vallée des peintres ».

À Aubusson, les tapissiers ont créé un style d’ornementation qui a réchauffé et décoré tous les châteaux d’Europe, tandis que les artisans maçons qui ont bâti les cathédrales et le Paris d’Haussmann sont pour la plupart originaires de tous ces petits villages creusois. De retour au pays, ces maçons ont embelli les villages avec tout leur savoir-faire.

La Creuse est une région méconnue qu’il faut prendre la pleine d’explorer en profondeur !