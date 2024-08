« Clarisse Agbégnénou : l’Olympe pour Athéna » à voir sur France 2 mardi 13 août 2024

À ne pas manquer sur France 2 mardi 13 août 2024 à 23:10, « Clarisse Agbégnénou : l’Olympe pour Athéna », un portrait inédit de la judokate française la plus titrée de l’histoire réalisé par Julien Soulier.

Quintuple championne d’Europe, 6 fois championne du monde et double championne Olympique en titre, Clarisse Agbégnénou a tout gagné. Alors qu’elle est au sommet de son art, Clarisse donne naissance à une petite fille, Athéna. Un prénom qui résonne comme une promesse.

Revenir à son meilleur niveau après un accouchement, c’est rare. Alors en mettant au monde son premier enfant, elle a trouvé sa meilleure motivation : mère et championne, une seule et même femme. C’est dans l’arène des Jeux de Paris 2024 qu’aura lieu son ultime combat. Une victoire lui ouvrirait les portes du Panthéon Olympique. Surtout, elle y entrerait avec et pour sa fille.

Le film suit pendant plus de deux ans l’intimité de leur vie et les questionnements derrière ce qui sera son plus beau pari. Au plus près de l’effort et du doute, c’est une aventure humaine avant tout. La prise de poids, les craintes de sa fédération, de son équipe, la présence d’un enfant sur les tatamis, les sarcasmes de tous ceux qui croient une maternité incompatible avec un destin de championne, Clarisse s’en moque. Elle appartient à cette génération de femmes qui ne veulent plus décolérer leur vie de femme et leur métier. La maternité n’est pas un obstacle, elle peut même aider à se transcender. Clarisse y croit, c’est sa force.

Prématurée, l’existence de Clarisse a commencé par une joute avec la mort : la naissance de sa fille, Athéna, est une ode confiante à la vie.

Libre d’esprit et de parole, elle nous montre son parcours comme une succession de défis qui forgent peu à peu sa légende. Une seule obsession habite Clarisse Agbégnénou : s’émanciper des carcans et des destins tout tracés, gagner sa liberté quel qu’en soit le prix.