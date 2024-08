"Les routes de l'impossible" : Thaïlande-Laos, les peuples des montagnes sur France 5 mercredi 14 août 2024 (vidéo)

Mercredi 14 août 2024 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la nouvelle saison de la collection documentaire "Les routes de l'impossible" dont la destination sera la Thaïlande et le Laos.

Cette série du bout du monde raconte les aventures incroyables d’hommes et de femmes qui se battent avec courage pour gagner leur vie.

Des déserts glacés au sable chauffé à blanc par le soleil, en passant par des précipices sans fond, leur vie ne tient qu’à un fil mais tous bravent les obstacles avec la détermination de ceux qui n’ont pas le droit d’échouer.

Thaïlande-Laos, les peuples des montagnes

Les pistes de la province de Tak font vite oublier la douceur des plages thaïlandaises. Durant la saison des pluies, Anuwat voyage toujours avec des chaînes pour équiper les roues de son 4 x 4 dans les passages les plus périlleux. La vie est âpre dans les montagnes, le peuple Karen vit essentiellement de la culture du riz et du maïs, et les ressources de la forêt remplissent encore les étagères des chamanes.

D'autres doivent s'enfoncer au fond d'immenses grottes pour gagner de quoi vivre, sous les battements d'ailes de milliers de chauves-souris.

Réfugiées des combats qui font rage dans le pays voisin, la Birmanie, les femmes-girafes deviennent une attraction à part entière pour l'économie de certains parcs à éléphants.

Au Laos, Ham a bien du mal à hisser son vieux camion militaire sur les pistes qui mènent à des champs de maïs surplombés d'étonnants pitons calcaires. Marchandises et passagers s'entassent dans sa remorque. Ici, les paysans ont bien du mal à se remettre de l'interdiction de cultiver le pavot, ils gagnent désormais bien moins leur vie. Pour se soigner ou se nourrir, ils doivent faire au plus simple et au moins onéreux. Plantes médicinales, rats des champs et insectes grillés aident à tenir le coup.

Au Laos, les nappes phréatiques du village de Huay Pong sont à sec. Pour pallier le manque d'eau, un père et son fils se sont reconvertis en porteurs d'eau.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les routes de l'impossible" : Soudan du Sud : les naufragés du Nil blanc.