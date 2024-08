« 504 » de Mohamed El Khatib diffusé sur France 3 mercredi 14 août 2024 dans "L'heure D"

À voir dans la case documentaire "L'heure D" mercredi 14 août 2024 à 23:15 sur France 3, « 504 », un documentaire réalisé par Mohamed El Khatib.

Après la réalisation d’un premier film, Renault 12, un road trip d’Orléans à Tanger à bord d’une R12, Mohamed El Khatib revient sur les routes du bled pour tisser une histoire commune à des milliers de familles maghrébines.

C’est à bord de la mythique Peugeot 504 que des familles faisaient la « route du bled », rituel du retour au pays pour les vacances d’été au Maroc ou en Algérie.

Ce film intitulé 504 dresse la chronique d’une transhumance estivale de part et d’autre de la Méditerranée, des années 1970 aux années 1990. Le souvenir de ces épopées jalonne avec une nostalgie douce-amère l’histoire des Maghrébins de France, où les récits de voyage mêlent patrimoine automobile industriel et souvenirs intimes.

À la rencontre des Maghrébins de Marseille et plus largement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 504 donne à voir les corps et à entendre les voix incarner ces voyages. Il réunit les témoignages d’une génération bientôt disparue pour tisser le récit de ce nomadisme pendulaire estival, et contribuer ainsi à l’histoire et à la mémoire de la Méditerranée.

De ces histoires émergent de nouvelles histoires et s'inventent de nouvelles identités pour les générations à venir.