« La France de l'après-guerre » racontée par Denis Podalydès sur France 2 jeudi 15 août 2024

Jeudi 15 août 2024 à partir de 23:25, France 2 vous proposera de redécouvrir « La France de l'après-guerre », un document en deux épisodes écrit et réalisé par Mickaël Gamrasni, raconté par Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française.

Ce documentaire raconte, tout en archives et en couleur, deux décennies de chaos et de renaissance, de désillusions et d’espérances : la France de 1944 à 1962.

Au sortir de la guerre, les Français entrent dans les Trente Glorieuses : une parenthèse contrastée pendant laquelle ils connaîtront les affres et les enthousiasmes de l’après-guerre, les débuts de la modernité industrielle, d’insouciantes années de révolution sociale et de croissance.

Mais la guerre d’Algérie avec ses attentats et sa répression sanglante, marque un retour à une atmosphère de crise oubliée depuis une génération.

Épisode 1 Sortir de la guerre, 1944-1953

Été 1944. C'est le débarquement. Les Alliés sont là. Avec eux, l’espoir qui renaît et le sentiment qu’un long cauchemar a pris fin. Notre pays va enfin redevenir libre ! Les Français, nos parents, nos grands-parents, se mettent à rêver à des jours heureux. Mais la liesse populaire ne peut masquer la misère dans laquelle est plongée la France. La moitié de la population vit encore dans des “taudis”. Alors on se retrousse les manches pour mener une nouvelle bataille, celle de la production.

Dans cette France fragile, la mobilisation est générale, le temps du deuil laisse place à l’action, entrecoupée par la plus grande vague de grèves de notre histoire, à l'hiver 1947. Sous l’œil de l’État Providence, les pénuries subsistent, les prix flambent, l’anti-américanisme s’affirme. Pourtant, les Français ont besoin plus que jamais des dollars du plan Marshall pour reconstruire.

En une décennie, une nouvelle société de consommation émerge, c'est un nouveau pays qui sort de terre. Les familles redécouvrent les vacances à la plage, où les enfants jouent dans les bunkers. La guerre s'éloigne. Avant de revenir...

Épisode 2 Les rêves fragiles, 1953-1962

1953. Après le chagrin et l'effort, les Français relèvent la tête. L'avenir résonne comme la promesse d’une fête, envahie d’enfants. C’est le baby-boom. Mais un habitant sur dix vit encore en dessous du seuil de pauvreté. L’hiver 1954, l’appel de l’abbé Pierre suscite une “insurrection de la bonté” pour venir au secours des sans-abris. Les usines ont soif de main-d’œuvre. Les travailleurs affluent des campagnes et des colonies. Mais, faute de logements, les nouveaux habitants sont rejetés dans les bidonvilles.

À l’horizon, de nouveaux conflits font ressurgir les spectres du passé. Les jeunes “appelés”, qui avaient vu la Libération avec leurs yeux d’enfants, partent se battre en Algérie où souffle un puissant désir d’indépendance. La France est prête à tout pour conserver son empire.

Mais la guerre, les Français n’en veulent plus. Les classes moyennes, cols blancs, employés et fonctionnaires, veulent profiter de la croissance. Les indépendants, commerçants et artisans, eux, entrent en révolte contre l’État qu’ils traitent de “Gestapo fiscale”. Certains deviennent poujadistes, comme le jeune Jean-Marie Le Pen, propulsé à l’Assemblée nationale. La question algérienne attise les haines et les divisions. À Paris, des attentats et des manifestations éclatent. Des Algériens et des partisans de l’indépendance et de la paix sont tués.

Après les accords d’Évian de 1962, les Français abordent avec confiance cette période qu’on qualifiera bientôt de “Glorieuse”. Voici venu le temps de la grande envolée...

Note d'intention du réalisateur, Mickaël Gamrasni

Cette série réunit toutes les générations autour de notre histoire collective, celle de l’après-guerre, au plus près de ceux qui l’ont vécue. A travers la vie des Français, celle de nos parents et de nos grands-parents, ces femmes, ces hommes et ces enfants qui ont traversé vingt années de chaos et de renaissance, de désillusions et d’espérances, se dessine l'imaginaire d'une époque, une aventure sociale, humaine et intime : la France de 1944 à 1962.

Le récit débute par la Libération : un événement majeur qui engage les Français dans une union qui fera leur force pour redresser un pays à genou et le faire renaître sur des bases nouvelles. Dans cette marche vers la résilience, la reconstruction matérielle immense masque une reconstruction sociale et humaine de plus grande ampleur encore. La natalité explose. Ceux qui ont survécu à la guerre voient leurs enfants grandir dans une France qui change à toute allure, dans une ère de modernité, de société des loisirs, où tout semble possible... Le temps des privations est révolu et l'on peut profiter du confort conquis après dix ans d’efforts.

Mais l’ombre de la guerre d’Algérie s’étend et ravive le souvenir des heures les plus sombres. Elle s’invite en métropole, dans la répression et les attentats. Il faudra attendre 1962 et l’indépendance, signant l’effondrement de l’empire colonial, pour que sonne le glas d’une certaine idée de la France et de sa grandeur, et pour qu'enfin la paix revienne... Les épreuves de ces Français entrent en résonance avec les nôtres… Crise, guerre, violence, racisme, inégalité sociale et vie chère ont marqué la vie des Français, dans leur quête d'un retour au bonheur après les années noires.

Nos fonds d’archives nationaux, départementaux ou locaux regorgent d’une richesse telle qu’ils permettent une plongée exceptionnelle dans une mémoire parfois enfouie. Celle de ces cinéastes amateurs qui ont su fixer des moments de vie suspendus, bien loin parfois des grands événements décrits dans les manuels d’histoire. Circulant de main en main, leurs caméras ont enregistré les moments précieux de la vie privée : tâches du quotidien, cérémonies, fêtes, vacances, réunions familiales et amicales... Des images de proximité qui, loin du tumulte des grands évènements officiels, captent les visages, les regards, et une autre réalité, plus intime, plus modeste, toujours touchante. Ces archives, souvent inédites, sont portées par une narration nourrie de témoignages authentiques, d’inconnus surtout, mais de penseurs aussi, de cette époque.

Nous sommes tous les héritiers de cette mémoire qui forge à différents niveaux, nos existences. Nous revivons avec ces Français des années 1944 à 1962 les ressorts du changement. Nous nous reconnaissons dans leurs joies, leurs peines, leurs espoirs ou leurs désillusions qui nous ont conduits là où nous sommes.

A l’heure où les Français aspirent au changement - dans le travail, les rapports hommes-femmes, les nouveaux modes de communication et d’expression, la place de l’État - ce grand récit tout en archives apporte un éclairage neuf qui interpelle sur les continuités et les ruptures de notre pays. Une source d’inspiration pour aujourd’hui et pour demain.