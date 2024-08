"Les 100 lieux qu'il faut voir" : Les Pyrénées, terre d'histoire et de transhumance sur France 5 dimanche 18 août 2024

Dimanche 18 août 2024 à 20:35, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit de la 11ème saison de la collection "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous emmènera dans les Pyrénées.

Pour les amoureux des paysages grandioses, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche de produits authentiques, France 5 explore le patrimoine français.

La onzième saison de cette collection propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir. Huit films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

Les Pyrénées, terre d'histoire et de transhumance

Pratiquée par les bergers depuis plus de 7 000 ans, la transhumance raconte le lien entre l’homme, les bêtes et les montagnes. Ainsi, chaque été, les bergers et leurs troupeaux gagnent les pâturages d’altitude avant de repartir vers les plaines, à l’aube de l’hiver.

C’est sur ces chemins, de la vallée d’Ossau à la vallée d’Aspe, en passant par Pau que cette histoire de transhumance se raconte. Un territoire sauvage, intimement lié à cette pratique séculaire.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les 100 lieux qu'il faut voir" : Corse, le chemin des merveilles.