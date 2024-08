« La Marseillaise des ivrognes » à voir sur France 3 mercredi 21 août 2024 dans "L'heure D"

À voir dans "L'heure D" sur France 3 mercredi 21 août à 23:30, « La Marseillaise des ivrognes », un documentaire réalisé par Pablo Gil Rutuerto et Alba Lombardia.

Un été, une équipe de tournage arpente les routes et les villages du nord de l’Espagne dans les pas du groupe Cantacronache.

Ces jeunes ethnomusicologues italiens, à l’été 1961, en pleine dictature franquiste, se donnent pour mission de récolter des chansons populaires de la résistance.

Par le prisme des archives sonores, de la mémoire orale et de la réactualisation des chansons, les deux voyages se répondent, formant une géographie sensible et politique d’un territoire où les plaies du franquisme sont encore ouvertes.