« Nazca : le mystère des lignes du désert » à revoir sur RMC Découverte vendredi 23 août 2024 (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Découverte vendredi 23 août 2024 à 21:10, « Nazca : le mystère des lignes du désert » un documentaire réalisé par Hélène Macourant.

C'est l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie moderne. Au Pérou, à 350 km au sud de la capitale, Lima, dans la vallée de Nazca, une des régions les plus arides du monde, on peut voir depuis le ciel de gigantesques figures représentant des animaux stylisés.

Classées au Patrimoine Mondial de l'Unesco, les « lignes de Nazca » ne cessent, depuis leur découverte fortuite au cours de la première moitié du XXe siècle, de fasciner le grand public comme le monde scientifique. Qui a tracé ces lignes ? Comment et pourquoi ?

Après des décennies de recherches menées par des scientifiques du monde entier, le voile se lève peu à peu sur les lignes de Nazca