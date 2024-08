« Patrouille de France : la techno des Top Gun français » sur RMC Découverte mardi 27 août 2024 (vidéo)

Mardi 27 août 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera « Patrouille de France : la techno des Top Gun français », un documentaire inédit.

Depuis 1931, la Patrouille de France fait rayonner l'aéronautique militaire française dans le monde entier. Elle est considerée comme l'une des meilleures formations acrobatiques au monde.

Derrière chaque manifestation se cachent près de 40 pilotes et techniciens qui ont fourni, pour la plupart dans l'ombre, des centaines d'heures de travail. L'objectif de ces passionnés d'aviation: faire que chacune de ces représentations soit une véritable réussite et un spectacle de qualité.

Ce documentaire revient sur les grandes dates qui ont marqué l'histoire de la Patrouille mais aussi et surtout sur son fonctionnement au quotidien.

Grâce à un partenariat exclusif avec l'Armée de l'Air et des images inédites tournées au plus près des équipes, découvrez comment hommes et machines se préparent à chaque représentation.