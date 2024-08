« Sara Balzer, d'argent et d'acier » Portrait inédit diffusé sur France 2 mardi 27 août 2024

À découvrir sur France 2 mardi 27 août 2024 à 23:05, le portrait de l'escrimeuse Sara Balzer, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ce documentaire, le premier qui lui est dédié, raconte l’ascension de l'Alsacienne Sara Balzer, médaillée d'argent aux JO de Paris 2024. Une immersion totale dans les coulisses de l’escrime avant, pendant et après les Jeux Olympiques.

De ses débuts à Strasbourg jusqu'aux grandes compétitions internationales, en passant par une rupture des ligaments croisés qui a changé sa vie, ce portrait moderne mêle la force du cinéma du réel, immersif, intime, et la puissance d’un grand récit de sport au long cours.

Grâce à un tournage dédié au cœur de l’INSEP, nous sommes plongés au cœur de la préparation de Sara, notamment lors de séances d’entraînement personnalisées avec son coach, l'ancien champion olympique Mathieu Gourdain. De grands moments de sport, où la technique, les échanges et parfois la tension coexistent.

On y découvre une athlète avec une capacité de travail inégalée, d’une rigueur extrême et qui puise dans l’effort des certitudes pour avancer. Son objectif : obtenir l’or aux JO, et ainsi inscrire son nom dans l’histoire du sport français et de l’escrime, discipline qui est historiquement celle qui a rapporté le plus de médailles à la France.