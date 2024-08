"Les routes de l'impossible" : Inde-Zanskar, les enfants des cimes, mercredi 28 août 2024 sur France 5 (vidéo)

Mercredi 28 août 2024 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la nouvelle saison de la collection documentaire "Les routes de l'impossible".

Cette série du bout du monde raconte les aventures incroyables d’hommes et de femmes qui se battent avec courage pour gagner leur vie.

Des déserts glacés au sable chauffé à blanc par le soleil, en passant par des précipices sans fond, leur vie ne tient qu’à un fil mais tous bravent les obstacles avec la détermination de ceux qui n’ont pas le droit d’échouer.

Inde-Zanskar, les enfants des cimes

Le village de Ralakum est à plus de 4 000 m d'altitude. Pour l'atteindre, Nima et son fils doivent franchir des cols à plus de 5 000 mètres au volant de leur 4 x 4.

Niché au cœur de l’Himalaya, dans le nord de l’Inde, l'ancien royaume du Zanskar n'a longtemps été accessible qu'à pied durant les longs mois d'hiver. Les cols infranchissables obligeaient les habitants à se lancer dans un voyage périlleux sur le « chadar », le fleuve gelé. Des semaines de marche sous des températures polaires pour rejoindre la vallée voisine du Ladakh.

La construction de nouvelles routes désenclave peu à peu la région, mais cela prendra encore des années. Pour que son fils puisse étudier, Nima, originaire du Zanskar, a fait le choix de s'installer à Leh. Chaque hiver, ils entreprennent un voyage épique pour retourner dans leur village natal.

Dans ces vallées, les habitants vivent presque en autarcie, même si rien ne pousse en hiver. Une à deux fois par semaine, Tashi et son assistant Thinle prennent tous les risques pour leur livrer des fruits et légumes frais.

Creusé dans la roche et dominant des paysages lunaires, le monastère de Phutkal est considéré comme le plus beau du Zanskar.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les routes de l'impossible" : Éthiopie, au cœur de la fournaise.