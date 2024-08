« L'énigme Mylène Farmer » à revoir sur W9 mercredi 28 août 2024 (vidéo)

Mercredi 28 août 2024 à 21:10, W9 rediffusera « L'énigme Mylène Farmer » un document consacré l’artiste la plus mystérieuse de la scène française : Mylène Farmer.

Personnage à part dans la musique francophone, Mylène Farmer est indéniablement aussi célèbre que secrète.

Avec 30 millions de disques vendus et 21 singles placés en tête du TOP 50, elle est une star dans toute l’Europe et aux Etats-Unis. À chaque concert, les milliers de places s’écoulent en quelques minutes. Son univers, minutieusement travaillé, à la frontière du romantisme et du gothique, est époustouflant. Ses chansons sont des hymnes qui traversent les générations et ses clips sont légendaires. Et pourtant, d’elle, on ne sait rien, ou presque.

Parfois considérée comme un génie du marketing, Mylène Farmer se cache. Depuis déjà plus de 20 ans, chacune de ses rarissimes apparitions est devenue un évènement national.

Dans les années 80, elle est cette chanteuse qui repousse les limites, qui se dévoile dans ses textes engagés, ses clips cinématographiques et ses interviews piquantes. Jusqu’au jour où elle a décidé de ne plus en donner, ou presque, n’apparaissant pas dans les médias parfois pendant plusieurs années consécutives.

Quel évènement a poussé Mylène Farmer à se retirer des médias ? Mylène Farmer, est-elle devenue distante, inaccessible ? Comment peut-elle rester aussi secrète et populaire à la fois ? Comment ses fidèles fans entretiennent leur amour inconditionnel pour une idole si absente ? Pourquoi déchaîne-t-elle autant les passions ? Pourquoi se cache-t-elle autant ? Qui est vraiment Mylène Farmer ?

Grâce aux témoignages exclusifs de ceux qui l’ont côtoyée de près comme Isabelle Nanty, Yvan Cassar, le groupe AaRON, mais aussi ceux qui l’ont interviewé comme Claire Chazal et ceux qui la connaissent comme Benjamin Biolay, Laetitia Hallyday ou Suzane, ce documentaire tentera de dresser un portrait de cette artiste complexe, qui, depuis 40 ans, réussit le tour de force d’allier culture du secret, popularité et respect de ses pairs, jusqu’à devenir une véritable icône.