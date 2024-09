"Wheeler Dealers France" : la saison 9 débute lundi 2 septembre 2024 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 2 septembre 2024 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion de la 9ème saison inédite de "Wheeler Dealers France" dont le premier épisode sera consacré à la BMW 323ti Compact.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x01 • BMW 323ti Compact

Aurélien et Gerry s'attaquent à un projet bien particulier, transformer un youngtimer musclé - la BMW 323 ti Compact, en reine de la glisse ! Saluée pour sa polyvalence et son efficacité, cette allemande de la fin des années `90 a beaucoup d'atout sous le capot, à commencer par un puissant moteur 6 cylindres de 170 ch à la sonorité typiquement BMW.

Mais pour faire de ce youngtimer un exemplaire à la fois fiable pour la route au quotidien, et fun sur piste le week-end, le tout sans se ruiner, Aurélien et Gerry vont avoir du pain sur la planche !

Au programme, révision complète du système d'injection, passage à la loupe de l'antipatinage, greffe d'un autobloquant pour assurer des belles dérives en drift, ajout d'un kit gros freins pour la sécurité... Autant dire qu'Aurélien va passer quelques heures dans l'atelier !

Mais s'ils réussissent leur pari, ils pourraient bien séduire les passionnés et réaliser un joli bénéfice à la revente.