Annie Lennox : De Eurythmics à l'engagement, itinéraire d'une icône pop sur ARTE vendredi 6 septembre 2024

Longtemps à fleur de peau, la chanteuse au timbre de velours, inoubliable voix d'Eurythmics, a trouvé un équilibre en solo tout en s'engageant pour des causes humanitaires. Un vibrant portrait de l'inventive Annie Lennox diffusé sur ARTE vendredi 6 septembre 2024 à 22:30.

En 1983, le monde écoute en boucle "Sweet Dreams (Are Made of this)". Ce tube au charme puissant, doté d’un clip délirant qui a l’heur de coïncider avec les débuts de MTV, fusionne les synthés novateurs de Dave Stewart et la voix troublante d'Annie Lennox.

L'audace de cette Écossaise aux yeux clairs et aux cheveux orange sidère. Douée pour la musique – elle voulait au départ jouer dans un orchestre classique – et délicieusement excentrique, cette jeune femme androgyne et féministe dynamite les genres, apparaissant en Elvis, en épouse modèle harassée ou en costard-cravate.

Sur scène, elle ôte sa chemise comme un homme, livrant son balconnet rouge aux tabloïds, suscitant un festival d'attaques sexistes qui la révulsent.

Excentricité eighties

"Côtoyer Annie, c'est être traversé par sept mille émotions par jour", dira son complice et ex-compagnon Dave Stewart.

Issue de la working class d'Aberdeen, la chanteuse, qui s’est toujours sentie en marge, a préféré dès ses débuts revendiquer sa différence. Séparés avant même de créer Eurythmics, ils réinventent leur relation car ils veulent travailler ensemble et rester proches.

Ce film atteste de leur alchimie, comme l'illustre une vidéo où, affalés l’un sur l’autre, ils se lancent dans une impro endiablée. Mais les choses ne sont pas simples et dans ses textes volontiers sombres, Annie Lennox tient la chronique de cette relation douloureuse, ainsi que d'un spleen tenace lié à des troubles bipolaires, qu'elle tente d’exorciser. Les deux ex finiront par se taper sur les nerfs, signant la fin d'Eurythmics en 1990. Annie Lennox trouve un équilibre en chantant en solo et en s'engageant pour les causes humanitaires qui lui tiennent à cœur (droits des femmes et des enfants, écologie).

Aimanté par son charisme, bercé par son bel accent écossais, ce documentaire retrace sa carrière à l’aide d’une riche sélection d’archives, qui plongent dans le meilleur de l’excentricité pop des eighties, la combativité et l’inventivité perçant sous le halo fluo.