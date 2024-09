"Habitations en péril" : deux épisodes inédits diffusés sur RMC Story dimanche 8 septembre 2024

Dimanche 8 septembre 2024 à 21:10, RMC Story diffusera deux nouveaux épisodes épisodes de la 4ème saison de la série documentaire "Habitations en péril".

Survivaliste et artisan hors pair, Marty Raney, accompagné de sa fille Misty et de son fils Matt, vient en aide à des propriétaires dont la maison est menacée par les rigueurs de la nature.

Épisode 4x03 - 4x04 Embourbés

Marty, Misty et Matt répondent à un appel pour aider une ferme de septième génération dans la ville rurale de Remlap, en Alabama. Ils trouvent Anthony et Tamra Siefker dévastés par la prédation rampante de leur bétail, incapables de faire pousser de la nourriture sur leurs terres rocailleuses et arides, et accablés par les responsabilités qu'implique l'entretien d'une propriété tentaculaire de 80 acres.

Marty cherche à les aider en construisant une extension de l'atelier de menuiserie et un four solaire afin qu'Anthony puisse scier du bois pour son entreprise de meubles.

Misty construit une serre plus près de la maison des Siefker pour que Tamra puisse se salir les mains et cultiver des aliments tout au long de l'année.

Quant à Matt, il rénove un poulailler délabré et le rapproche de leur maison, ce qui facilite l'accès et la protection contre les prédateurs rusés du ciel et des montagnes voisines.

Enfin, lorsque Misty apprend que les Siefker se trouvent au beau milieu de l'allée des tornades et qu'ils n'ont aucun moyen de se protéger de la prochaine tornade, elle entreprend une construction de dernière minute pour s'assurer que non seulement la ferme, mais aussi les Siefker, survivent et prospèrent pour les années à venir.