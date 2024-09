« La révolution de la terre » à découvrir sur France 5 lundi 9 septembre 2024 (vidéo)

Lundi 9 septembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera « La révolution de la terre », un documentaire animalier réalisé par Sebastian Illis.

365 jours, c’est le temps qu’il faut à la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. Ce périple à travers l’espace autour de notre étoile va déclencher des transformations extraordinaires et créer les saisons.

Celles-ci rythment le quotidien de tous les animaux de notre planète. Cette révolution terrestre détermine leurs déplacements, leurs interactions et même leurs amours. De l’Arctique gelé aux zones tropicales, les animaux tirent le meilleur parti des changements de saisons.

Nous commençons l'année avec l'éclosion d’une nouvelle vie : celle d'une petite femelle manchot royal sur l'île Marion dans le sous-Antarctique. En revenant vers elle chaque saison, nous la voyons se transformer en un gros poussin duveteux pour faire face au froid, puis presque mourir de faim, et finalement nager à travers les orques alors qu'elle quitte son île pour la première fois. En hiver, le Nord gelé reste dans l'obscurité.

En Norvège, un écureuil roux doit compter sur sa brillante mémoire et son anticipation pour survivre. Au printemps, les pikas travaillent en équipe pour éviter le renard tibétain qui a la chance cette saison d'élever trois petits.

Tandis que dans les Alpes, une grenouille rejoint la course la plus lente du monde pour atteindre son étang de reproduction, au Kenya, une maman guépard se bat contre des proies surdimensionnées en attendant la saison des pluies et le retour des herbivores.

En Chine, l'été stimule la pousse du bambou dont se régale une maman panda affamée, mettant à l'épreuve la patience de son petit.

Un feu de brousse en Australie met en danger la vie de deux bébés perruches, tandis qu'aux Maldives les raies mantas s’adonnent au festin de leur vie.