"Thalassa, aventures extrêmes" dévoile le monde secret des cachalots le 30 septembre 2024 sur France 5 (vidéo)

"Thalassa, aventures extrêmes", l'émission mythique qui invite les passionnés des océans et des mers dans des aventures intenses, sera de retour sur France 5 lundi 30 septembre 2024 à 21:05 dans un numéro qui vous fera découvrir le monde secret des cachalots.

Présentée par Diego Buñuel, grand reporter, cette nouvelle collection invite tous les passionnés des océans et des mers dans des aventures intenses, aux quatre coins de notre belle planète bleue.

De la Polynésie, sanctuaire mondial des requins où il plonge avec l’apnéiste Denis Grosmaire, au Pérou où Diego accompagne Juan, pêcheur intrépide bravant les falaises abruptes de la côte de Huarmey, en passant par Tenerife, aux îles Canaries où il fera l’expérience inoubliable d’une plongée dans les grandes profondeurs, "Thalassa, aventures extrêmes" nous emmènera aux quatre coins du globe.

En Australie, pour un face à face avec le grand requin blanc, en Guyane et sur les côtes bretonnes en immersion totale et inédite avec les commandos marine français, ou encore dans le Grand Nord canadien, pour une expédition épique en mer de Baffin, dans l’océan Arctique : la saison promet évasion, frissons et rencontres extraordinaires, au plus près de celles et ceux qui aiment et protègent ce monde silencieux, méconnu et fragile.

Le monde secret des cachalots

Pour ce premier numéro, Diego Buñuel nous emmène au large de l’île Maurice, dans l’océan Indien, où un cameraman, René Heuzey, et un scientifique, François Sarano, suivent depuis plus de dix ans la vie d’une famille de cachalots. À force de les écouter, de les regarder, de les voir naître et grandir, ils ont réussi à reconstituer leur arbre généalogique et décrypté des comportements jamais observés auparavant dans le monde. Ces géants des mers passent le plus clair de leur temps dans les grandes profondeurs, dernier endroit inexploré de notre planète bleue et un défi pour ceux qui tentent d’en percer les mystères.

Polynésie, le paradis des requins

L’océan Pacifique est le plus vaste océan de la planète, peuplé d’îles et d’archipels idylliques, comme la Polynésie ou les îles Galapagos, des territoires qui ont fait rêver des générations d’explorateurs, de Bougainville à Darwin. Cet oasis de vie sous-marine est un trésor de biodiversité qui fascine les amoureux de la nature et les aventuriers.

La quête de Diego va d’abord passer par la Polynésie, où toutes les espèces de requins sont aujourd’hui protégées sur l’ensemble du territoire, ce qui en fait le plus grand sanctuaire au monde. Parmi la vingtaine d’espèces recensées, il en est une qui fascine autant qu’elle effraie, c’est le requin-tigre. Pour s’en approcher, Diego a souhaité se faire accompagner de Denis Grosmaire, un célèbre apnéiste qui vit en Polynésie depuis toujours et a dédié sa vie à la protection des requins.