« Une Française à Kaboul, l'aventure d'une vie » sur France 5 dimanche 15 septembre 2024 dans "La case du siècle"

Dimanche 15 septembre 2024 à 23:00 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Une Française à Kaboul, l'aventure d'une vie », un documentaire écrit et réalisé par Charlotte Erlih et Marie-Pierre Camus.

Une Française à Kaboul relate le destin incroyable d’Elisabeth Naim Ziai, une Bretonne qui, en 1927, épouse un cousin du roi progressiste d’Afghanistan. Mais alors qu’Elisabeth et son mari sont en route pour Kaboul, le roi modernisateur est détrôné par un rebelle conservateur. À partir de là, rien ne se passe comme prévu. Pourtant, Elisabeth restera en Afghanistan jusqu’en 1980. Première Afghane à oser se dévoiler en 1936, elle consacre son existence à lutter pour les droits des femmes dans son pays d’adoption.

À travers la vie d'Elisabeth, ce documentaire livre un éclairage nouveau sur l’évolution de Kaboul et d’une partie de la société afghane. Les valeurs changent radicalement dans la capitale entre la fin des années 1920 et le milieu des années 1960. Les femmes commencent à avoir accès à l'éducation, elles ont le droit de travailler, de se dévoiler, de fréquenter les mêmes universités, les mêmes fêtes que les hommes.

À l’heure où l'Afghanistan a de nouveau basculé dans l'obscurantisme, cette histoire est une belle façon de revisiter une période d’ouverture et d'émancipation qui n’a encore jamais fait l’objet d’un documentaire. Grâce à des images et des archives inédites, Une Française à Kaboul comble un vide historiographique et remet en lumière une autre facette, pleine d'espoir, de ce pays meurtri.

Note d'intention de l'autrice, Charlotte Erlih

En 2013, j'ai publié mon premier roman, Bacha Posh, dont l'intrigue se situait en Afghanistan. Une lectrice du livre m'a alors présentée au petit-fils d'Elisabeth Naim Khan.

Massoud avait promis à sa grand-mère, avant sa mort, de faire vivre sa mémoire. Quant je l'ai rencontré, il se savait condamné par un cancer. Il ne m'en a rien dit. À la place, il m'a confié les journaux intimes qu’Elisabeth a tenus toute sa vie.

J'ai découvert une femme incroyable, passionnante. Ce fut une ouverture sur l’Afghanistan d’avant l’invasion soviétique, un Kaboul complètement méconnu.

Les archives de la famille contenaient l'autobiographie inédite que Naim, le mari d'Elisabeth, a rédigée en français à la fin des années 1970. Et cinq magnifiques albums photo, d'autant plus précieux qu'ils permettent de nourrir ce qui a très peu laissé de trace en Afghanistan : le quotidien des femmes.

Mon désir de réaliser ce film repose donc sur une double histoire. Celle d'une femme d'exception et celle d'une ville passionnante à une époque déterminante.

Grâce à Elisabeth Naim Ziai, nous plongeons dans l'intimité d'une ville et la diversité de ses habitants. Par son mari, elle a côtoyé de près la famille royale et les sphères du pouvoir. Mais elle a également fréquenté les milieux modestes de la société kaboulie en travaillant comme enseignante dans la première école pour filles qui a rouvert dans les années 1930, et ensuite au sein de l'Institut des femmes qu'elle a créé.

Au-delà de sa trajectoire romanesque et touchante, Elisabeth a été à la fois le témoin et l'une des actrices du bouleversement qui a mené Kaboul d'un moment où les femmes portaient des burqas grillagées à une époque où certaines arpentaient la ville tête nue, parfois même en mini-jupes.

Comment cette évolution s'est produite ? Comment les mentalités ont pu se transformer ainsi ?

Ces interrogations sont au cœur du film. Avec l'espoir ardent qu'en apportant des éléments de réponse du passé, des perspectives se dégagent pour le présent.