"Sur le front", Cartons, sacs en papier : la fausse bonne idée ? Lundi 16 septembre 2024 sur France 5 (vidéo)

Lundi 16 septembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera un numéro de "Sur le front" dans lequel Hugo Clément propose une enquête sur le monde opaque de la fabrication des emballages carton, pas aussi écolo qu'on se l'imagine.

Tous les sachets en papier qu’on utilise aux rayons fruits et légumes sont-ils vraiment fabriqués en papier recyclé ? Que deviennent les cartons de nos commandes en ligne qu’on jette dans les poubelles de tri ? Avec Hugo Clément, plongez dans le monde opaque de la fabrication des emballages cartons, pas si écolo qu’on se l’imagine…

Édito de Hugo Clément

On présente toujours le monde du carton comme une économie circulaire où tout se recycle. On est ravis d’avoir remplacé les sacs plastiques par des sacs en papier, les gobelets plastique par les gobelets carton… Surtout, on imagine tous que ces objets sont fabriqués en papier ou carton recyclé, qui sera à nouveau réutilisé dans un monde vertueux, avec très peu d’impact sur la nature… Eh bien, on a voulu vérifier !

On s’est rendu compte que, d’un côté, nos sachets en papier du rayon fruits et légumes ou de la boulangerie n’étaient jamais fabriqués en papier recyclé. Pour les produire, on coupe des arbres, avec des conséquences directes pour nos forêts en France, mais aussi tout au nord de l’Europe. Tout ça, pour des sacs utilisés quelques secondes. D’un autre côté, nous n'arrivons pas à recycler en France tout le papier carton qu’on met dans nos poubelles de tri. En remontant la filière, on a vu que des dizaines de milliers de tonnes de vieux cartons sont envoyés au Vietnam depuis le port du Havre pour être recyclés là-bas. Grâce aux combattants qui alertent sur cette situation, nous avons fait analyser LE gobelet en carton garanti sans film plastique. Eh bien, nous avons découvert qu’il y avait quand même du plastique à l’intérieur ! C’est pourtant une fierté française, à tel point qu’il est utilisé par les députés à l’Assemblée nationale.

Bien sûr, nous n’avons pas envie de revenir au plastique, qui est une catastrophe entre autres, pour la biodiversité. Mais tous ces combattants nous ont fait réfléchir sur l’usage du carton en pleine explosion en France. Nous avons découvert qu’il est possible de s’en passer, en utilisant des emballages réutilisables, pour les déménagements ou dans l’industrie. On peut même se faire livrer à domicile nos commandes en ligne et renvoyer l’emballage pour ne créer aucun déchet.

Des séquences exceptionnelles

On a retrouvé nos cartons français envoyés au tri… au Vietnam

En France, on trie nos cartons d’emballages de meubles ou de déménagement pour qu’ils soient recyclés. C’est vertueux et on est persuadés de faire un geste pour la planète. Mais en suivant ces cartons depuis un centre de tri, nous avons découvert qu’ils sont recyclés… au Vietnam ! Un voyage de plus de 10 000 km.

LE gobelet en carton made in France « sans film plastique » contient bien… du plastique !

Nous pensions enfin avoir trouvé le produit miracle : un gobelet fabriqué 100 % en carton, fait en France, étanche, dans lequel on pourrait boire son café sans culpabilité. Jusqu’à ce qu’on le fasse analyser et qu’on découvre qu’il contient, lui aussi, plusieurs sortes de plastique…

Les sachets papiers de nos baguettes et de nos fruits et légumes ne sont jamais fabriqués en papier recyclé

Quand on a retiré les sachets plastique des rayons de fruits et légumes, on les a remplacés par des poches en carton kraft, plus respectueuses de l’environnement. Mais contre toute attente, ces sacs sont fabriqués en matière vierge, c’est-à-dire du bois neuf… Alors qu’il est techniquement possible de fabriquer ces sachets en papier recyclé.

Pour fabriquer nos sacs en papier, on coupe des arbres au nord de la Suède, tout près du cercle polaire

Non loin du cercle polaire, des forêts entières sont rasées pour fournir nos fabricants français. A tel point que le déforestation y est plus rapide qu’en Amazonie ! Le tout pour fabriquer des sacs en papier proposés en caisse pour transporter nos achats.

Solution : on peut recevoir un colis et renvoyer son emballage

Nous avons tous connu ce sentiment de gâchis. Après avoir ouvert un colis, on jette immédiatement l’emballage neuf à la poubelle. Eh bien, une entreprise propose le colis à renvoyer depuis chez soi ! Un même emballage sert alors pour des centaines de livraisons. De nombreuses alternatives existent, dans tous les domaines : on peut maintenant déménager sans carton, et dans l’industrie, transporter sa marchandise alimentaire dans des bacs lavés à l’infini.

Des combattants

Lise Nicolas et Enzo Muttini

Lise et Enzo sont ingénieurs. Ensemble, ils forment le duo “M&Mme Recyclage”. Hyperactifs sur les réseaux sociaux, ils se sont donné pour mission de rendre le monde du recyclage moins opaque auprès du grand public. Ils ont tellement de succès qu’ils aident aussi des industriels et des collectivités pour arrêter de sur-produire des déchets en carton.