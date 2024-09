« Les doléances » retour sur la crise des Gilets jaunes lundi 16 septembre 2024 sur France 3

Lundi 16 septembre 2024 à 23:05 dans la case documentaire "La ligne bleue", France 3 diffusera « Les doléances » un document qui revient sur la crise des Gilets jaunes.

Il y a cinq ans, pendant la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron lançait l’ouverture du Grand Débat national et enjoignait les maires à ouvrir, dans chaque mairie, un cahier de doléances.

Plus de 200 000 contributions rédigées à la main, 19 899 cahiers qui n’ont jamais été publiés.

Hélène Desplanques, la réalisatrice, et Fabrice Dalongeville, maire d’un village dans l’Oise, sont partis à la rencontre d’auteurs de doléances et de collectifs de citoyens qui se battent pour que ces textes soient enfin reconnus.

De la Creuse jusqu’en Meuse, en Gironde, et même jusqu’à l’Assemblée nationale... Avec un espoir tenace : faire publier les Doléances, et rendre la parole à celles et ceux qui l’avaient prise en 2019.