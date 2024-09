« Un joyau à la française, la cathédrale de Cologne » sur ARTE samedi 21 septembre 2024

Merveille d’architecture gothique, la cathédrale de Cologne est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. Fourmillant d’anecdotes, ce documentaire diffusé sur ARTE samedi 21 septembre 2024 à 20:55 explore son histoire mouvementée, ses chefs-d’œuvre et les défis auxquels elle est confrontée.

Le monument rhénan doit son existence à un trésor : les reliques des Rois mages et leur somptueux reliquaire en or, auxquels l’archevêque de Cologne Konrad von Hochstaden décide d’offrir un écrin à leur mesure. Inspirés par les joyaux de l’architecture gothique (la basilique de Saint-Denis, la Sainte-Chapelle…), apparue en Île-de-France à partir du XIIe siècle, les plans de cette basilique à cinq nefs se caractérisent par une recherche inédite de gigantisme et de perfection géométrique.

Le chantier débute en 1248. Si la cathédrale est consacrée en 1322, les travaux avancent ensuite lentement, jusqu’à s’interrompre au XVIe siècle sous l’effet de la Réforme et de la Renaissance, qui relègue l’art médiéval aux oubliettes.

Après l’occupation napoléonienne de la ville (1794-1814), dont l’édifice sort relativement épargné, un marchand d’art de Cologne, Sulpiz Boisserée, soutenu par Goethe et le futur roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV, nourrit le dessein de relancer les travaux pour faire de l’ouvrage un symbole de l’unité allemande.

En 1880, neuf ans après la proclamation de l’Empire, ses deux tours tutoient enfin le ciel, culminant à 157 mètres du sol. Mais la Seconde Guerre mondiale apporte son lot de destructions : neuf des voûtes principales s’effondrent sous les bombardements.

Depuis, la cathédrale a bénéficié d’importantes restaurations – avec des apports modernes, dont la verrière dessinée par Gerhard Richter ou une gargouille représentant un bouc, mascotte du club de foot local –, qui se poursuivent aujourd’hui.

De la terre jusqu’au ciel

De l’époque romaine, dont on a retrouvé des vestiges sous ses fondations, aux opérations actuelles de conservation et de restauration, facilitées par l’existence d’un double numérique en 3D de l’édifice, Martin Carazo Mendez déroule les étapes de la construction de la cathédrale au fil d’un exposé passionnant, ponctué d’anecdotes historiques, de zooms sur ses trésors et de détours par le présent.

Alternant éclairages de spécialistes – dont l’architecte Peter Füssenich, qui dirige l’atelier de la cathédrale –, scènes de reconstitution et images d’archives, une exploration privilégiée du monument le plus visité outre-Rhin, joyau gothique en perpétuel chantier, dont l’histoire reflète l’évolution des relations franco-allemandes.